府駁回曾永權赴陸申請 北京稱干擾交流

中國國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。安峰山回應提問表示，當前兩岸關係形勢更趨複雜嚴峻。國共兩黨在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，加強交流合作，有利於維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

總統府發言人黃重諺18日說，前總統府秘書長曾永權6日向府方申請前往中國大陸，但考量曾永權涉密管制原因未消除，且未於出境前20天前提出，因此「未予同意」。

（中央社記者尹俊傑北京27日電）總統府日前駁回國民黨副主席曾永權赴陸申請。中國國台辦發言人安峰山今天表示，此舉「干擾和阻撓兩岸交流」，並指國共兩黨加強交流合作，有利於維護台海和平穩定。

安峰山說：「台灣方面一方面自己限制交流，另一方面又剝奪別人交流的權利。這種干擾和阻撓兩岸交流的做法是不得人心的。」

行政院大陸委員會日前宣布，將「小三通」大陸團客最低人數限制從為5人降為3人，以及放寬部分陸配親屬來台探親規定。

安峰山對此表示，去年520以來，台灣方面不承認「九二共識」、不認同「兩岸同屬一中」，影響到兩岸關係的方方面面。「台灣方面應該認清問題的癥結所在，採取切實有效的措施，為兩岸交流提供更好的環境和條件。」

肯亞跨境電信詐騙案21日在北京宣判後，陸委會對陸方未落實兩岸協商共識感到遺憾。安峰山表示：「台灣方面應該反思的是，為什麼台灣的跨境電信詐騙活動屢禁不止，反而是愈演愈烈，問題究竟出在什麼地方？」

至於本案台籍服刑人員能否返台服刑，安峰山僅說，中國大陸有關部門會依照「有利於打擊犯罪、有利於維護司法公正、有利於保護受害人權益」的立場處理。1061227