陸媒指日媒假新聞 否認中美兩軍有熱線

（中央社台北27日電）陸媒環球時報今天點名日本朝日新聞發假消息，挑撥中國大陸與南韓、北韓之間的關係，並否認中國與美國軍方有針對朝鮮半島局勢開通熱線電話。

朝日新聞25日報導，多名美國政府相關人士證實，鑑於在制裁北韓的實際效果上，中國有關鍵作用，為提高中方履行制裁的透明性，11月北京「川習會」期間，中美雙方就共享制裁成效的情報，達成秘密協定。

報導指出，根據相關協議，中美兩國可共享有關北韓核問題的情報，兩國軍方之間設置電話熱線，負責單位之間並將定期開會磋商。

對此，環球時報今天發出報導指出，朝日新聞此則報導引起軒然大波，宣稱「中美兩軍已就應對朝鮮局勢開通了熱線電話」，南韓媒體26日立即對中美「背著韓國」處理北韓問題表示不滿。但據環時查證，所謂「中美軍方熱線」是一條假消息。