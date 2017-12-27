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中央社

陸媒指日媒假新聞 否認中美兩軍有熱線

中央社2017/12/27 13:06
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北27日電）陸媒環球時報今天點名日本朝日新聞發假消息，挑撥中國大陸與南韓、北韓之間的關係，並否認中國與美國軍方有針對朝鮮半島局勢開通熱線電話。

朝日新聞25日報導，多名美國政府相關人士證實，鑑於在制裁北韓的實際效果上，中國有關鍵作用，為提高中方履行制裁的透明性，11月北京「川習會」期間，中美雙方就共享制裁成效的情報，達成秘密協定。

報導指出，根據相關協議，中美兩國可共享有關北韓核問題的情報，兩國軍方之間設置電話熱線，負責單位之間並將定期開會磋商。

對此，環球時報今天發出報導指出，朝日新聞此則報導引起軒然大波，宣稱「中美兩軍已就應對朝鮮局勢開通了熱線電話」，南韓媒體26日立即對中美「背著韓國」處理北韓問題表示不滿。但據環時查證，所謂「中美軍方熱線」是一條假消息。

報導說，日本媒體評出的2017年年度漢字是「北」，顯示北韓核危機是今年日本媒體最關注的問題。在過去一年中，北韓飛彈數次飛越日本上空，墜入鄰近日本的海域，有日本民眾擔心自己會成為半島擦槍走火的受害人。但一些日本媒體「始終以炒作半島緊張為己任，不斷給千鈞一髮的半島局勢火上澆油」。

報導並引述中國大陸中華日本學會理事、外交學院教授周永生批評日媒從中挑事，直指朝日新聞這則假消息，除了挑撥中朝（北韓）關係以及剛剛回暖的中韓關係，也有挑撥韓美關係的意思。1061227

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