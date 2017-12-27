外籍嬰兒出生即納健保 每年700人受惠

衛生福利部中央健康保險署承保組專門委員盧麗玉今天受訪時表示，由於外籍新生兒沒有帶病投保疑慮，因此決議修法讓在台灣出生並領有居留證明文件的外籍新生嬰兒，可比照台灣新生嬰兒，一出生就能納入健保，保障健康權益。

根據過去「全民健康保險法」規定，合法居留的外籍人士必須在台居留滿6個月才可參加健保，以防帶病投保；如在台灣生孩子，孩子也得等6個月才能投保健保，恐影響寶寶健康。

（中央社記者張茗喧台北27日電）為保障外籍寶寶權益，12月1日起合法在台居留的外籍人士，如在台灣居住期間生產，新生兒出生後不必等6個月，可直接納入全民健保，每年約有700多名寶寶受惠。

盧麗玉說，此政策已於12月1日上路，預計每年將約有700、800名外籍新生兒受惠，凡是領有居留證的外籍人士都適用，不分白領或藍領，但若是沒有合法居留身分者則不適用。

關愛之家協會20多年來收容超過1200名外籍寶寶，目前共照顧近160名外籍移工寶寶。

關愛之家推廣部主任郭立凱受訪時表示，過去外籍寶寶還沒納入健保時，寶寶每個月看一次病，就得自費新台幣300至500元，半年光是醫療費用就將近3000元，也曾有外籍寶寶出生後感冒惡化住進加護病房，因沒有健保，短短2、3個月花費多達100萬元。

郭立凱說，外籍移工一個月薪水僅2萬多元，還得償還仲介費、負擔生活費等，因此外籍移工若在台生子，不僅小孩生病了經常沒錢看醫生，很多雇主甚至在合約中規定，外籍移工一旦懷孕就會被遣返，移工媽媽擔心工作不保，貸款恐還不出來，乾脆逃跑。

「出生在哪裡不是孩子能選擇的。」郭立凱呼籲，保障外籍寶寶健康應有配套，別讓來台打工的外籍移工擔心懷孕遭遣返，或陷入孩子無人照顧窘境。1061227