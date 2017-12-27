民間文藝使節 殷張蘭熙英譯為台灣文學發聲

喜愛研讀英文文學著作和詩文的殷張蘭熙曾任東吳大學外文系副教授，1985年獲選中華民國筆會會長，1990年在「國際筆會（International PEN，IPEN）第55屆世界大會，殷張蘭熙獲選「國際筆會」終身副會長殊榮。

殷張蘭熙是大陸工程董事長殷琪的母親，生於1920年9月12日，原籍湖北，父親張承槱擔任過審計部審計長，母親是美國人。她畢業於成都華西協和大學外文系，1949年隨夫婿、大陸工程公司創辦人殷之浩來台。

（中央社記者羅苑韶台北27日電）中華民國筆會前會長殷張蘭熙辭世，享壽98歲。她數十年投身英譯台灣作家作品，將台灣文學推介到全世界，享有民間的「文藝使節」美譽。

早年活躍於國際筆會，殷張蘭熙屢屢被問在台灣的中文作家都在寫些什麼。她認為有必要對外提供具體資訊，於是發起創立中華民國筆會季刊（The ChinesePEN），她擔任主編20年，負責挑選住在台灣或海外的台灣作家作品，翻譯成英文。

殷張蘭熙是最早做台灣文學英譯的人，主編筆會季刊之前，1961年美國新聞處資助Heritage Press出版社英譯台灣的小說和新詩，由她出任「新聲」（NewVoices）主編，選入白先勇、敻虹、王文興、陳若曦、葉珊（後改筆名為楊牧）等人作品。

台大外文系退休教授齊邦媛曾表示，殷張蘭熙（Nancy Ing）的名字和季刊幾乎是不可分的，她選稿，翻譯每期的詩，尋找高水準譯者，讀譯稿、校對、發排。創刊後3年開始用台灣藝術作品當封面，殷張蘭熙又增加了另一個領域的挑戰。

齊邦媛在著作「巨流河」裡寫到筆會是譯介台灣文學的橋梁，提及殷張蘭熙在中美斷交後受邀在美國十家地方電視台上「談台灣」，以條理的分析，清晰的言辭，呈現台灣在文化、經濟、社會各方面的進步，英文的筆會季刊更幫助增加了解。「那些年，在西方世界為台灣發聲的事，蘭熙做了很多，但是在台灣反而少有人知」。

殷張蘭熙曾出版詩集，譯作包括「綠藻與鹹蛋」（Green Seaweed and Salted Eggs）、「智慧的燈」（Lamp of Wisdom）、「城南舊事」等。

殷張蘭熙數十年來將台灣當代文學英譯推介到國際，為台灣文學在國際上發聲，致力於推展國際文化交流工作，有民間的「文藝使節」之稱。她晚年漸失憶後旅居美國，2006年返台居家安養，於22日辭世。1061227