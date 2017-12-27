涉囚禁性虐逾百信徒 印度神棍人間蒸發

（中央社孟買27日綜合外電報導）官員表示，一名自稱「神人」的男子涉嫌在德里等地數間靜修所，買賣並奴役包括未成年人在內的數十名女性，目前下落不明。這是最新一起印度精神領袖被控性虐待的案件。

德里高等法院（Delhi High Court）指定準備初步報告的律師韋瑪（Ajay Verma）表示，相關當局在德里各地數間靜修所上鎖的房間內，發現多名女性與年輕女孩。

韋瑪告訴湯森路透基金會（Thomson ReutersFoundation）：「在我們尋獲的100多名女性當中，我們察覺到數名未成年人。」