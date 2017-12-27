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中央社

涉囚禁性虐逾百信徒 印度神棍人間蒸發

中央社2017/12/27 13:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社孟買27日綜合外電報導）官員表示，一名自稱「神人」的男子涉嫌在德里等地數間靜修所，買賣並奴役包括未成年人在內的數十名女性，目前下落不明。這是最新一起印度精神領袖被控性虐待的案件。

德里高等法院（Delhi High Court）指定準備初步報告的律師韋瑪（Ajay Verma）表示，相關當局在德里各地數間靜修所上鎖的房間內，發現多名女性與年輕女孩。

韋瑪告訴湯森路透基金會（Thomson ReutersFoundation）：「在我們尋獲的100多名女性當中，我們察覺到數名未成年人。」

他說：「這些建築裡的房間是從外面上鎖的，我們必須破壞門鎖才有辦法進入。」

記者致電主要靜修所要求置評，但沒有獲得回應。

韋瑪說，國營兒童福利委員會（Child WelfareCommittee）和德里婦女委員會（Delhi Commissionfor Women）人員上週從迪克希特（Virendra DevDikshit）管理的德里數間靜修所內，解救出數十名未成年與成年女性，而迪克希特目前下落不明。

韋瑪說，目前正在調查迪克希特的其他房地產。

印度近來加強強暴相關法律，今年稍早另一名同樣自稱神人（godman）、宣稱擁有100多萬名信徒的男子，才因強暴兩名女性信徒依法被判有罪。（譯者：中央社周莉芳）1061227

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