遠傳亞太電衝加值 送用戶好康

（中央社記者江明晏台北27日電）遠傳電信行動客服APP服務進化，用戶可在未出帳明細掌握語音分鐘數，遠傳1月也將祭出三大回饋；亞太電信則針對未使用Google Play 電信帳單支付的用戶，首筆消費免費。

遠傳積極擴充加值服務，在2014年透過大數據精準分析，推出的「遠傳行動客服APP」，提供用戶24小時線上服務，今年10月獲選資策會服務業科技創新力「Data Innovation」 的TOP 30創新力品牌。

遠傳服務再進化，用戶現在可在未出帳明細上，看到網內、網外語音及市話的使用分鐘數，更方便掌控費率內含的通話分鐘數，進而精準掌握帳單費用。