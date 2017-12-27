遠傳亞太電衝加值 送用戶好康

（中央社記者江明晏台北27日電）遠傳電信行動客服APP服務進化，用戶可在未出帳明細掌握語音分鐘數，遠傳1月也將祭出三大回饋；亞太電信則針對未使用Google Play 電信帳單支付的用戶，首筆消費免費。
遠傳積極擴充加值服務，在2014年透過大數據精準分析，推出的「遠傳行動客服APP」，提供用戶24小時線上服務，今年10月獲選資策會服務業科技創新力「Data Innovation」 的TOP 30創新力品牌。
遠傳服務再進化，用戶現在可在未出帳明細上，看到網內、網外語音及市話的使用分鐘數，更方便掌控費率內含的通話分鐘數，進而精準掌握帳單費用。
「遠傳行動客服APP」在今年10月起推出的「人人搶好康」專區，提供下午茶、電影票及聯名商品、漫遊包等，每月皆有3波搶拿好禮的活動，首次上線便吸引近萬名用戶，百份好禮在一小時內即被搶購一空。
2018年1月因應情人節，遠傳提供「愛三禮」，包括1月10日開搶的「情人節套餐美食金300元」；1月20日的「法國數據上網優惠包」，以及1月30日的「巧克力聖代」。此外，為了回饋用戶，遠傳也特別提供給年資5年以上的老客戶全年度個人好康，包括流量、漫遊金回饋或購物折價等。
另一方面，亞太電信攜手Google play合作電信帳單支付服務，由於用戶不需承擔信用卡交易風險，也可免掉因刷卡而產生的海外手續費，成為極具成長潛力的加值服務。
迎接2018，亞太電信針對尚未使用過Google Play電信帳單支付的用戶，從22日至28日首筆消費即由亞太電信買單，並依首次單筆的消費金額回饋，最高回饋60元。1061227