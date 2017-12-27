揮別悲情新聞 路透選出今年5大正面報導

「喜馬拉雅山的英雄們」也徒步或騎自行車翻山越嶺，提高當地社區對汙染和人口販運的認識。

主要來自尼泊爾和印度古老佛教教派的功夫尼姑，教導女性如何用武術擊退色狼。

如果你認為尼姑所做的就只是靜坐和祈禱，那可能要再三思。

（中央社倫敦27日綜合外電報導）在流血衝突、天然災害和性騷擾指控的頭條新聞中，路透社選出你可能錯過的2017年5項正面報導，有教導印度女性自衛的功夫尼姑，及自由騎車的巴基斯坦女學生等等。

受到沼澤保護且徒步無法進入，一個飽受戰亂之苦的南蘇丹民族混居城鎮，被當地4萬居民稱為「和平天堂」。

在南蘇丹其它地方戰亂造成非洲最大難民危機的同時，甘耶爾（Ganyiel）居民在相對平靜的環境中共同生活，並划著木頭做的船往來沼澤間。

3.自行車挑戰巴基斯坦傳統

在巴基斯坦大學校園發起的自行車共享帶給學生更多便利，女性自在騎車的景象，也有助挑戰保守社會的性別刻板印象。

不願意和男同學共乘汽車的女學生，現在已經占這個自行車計畫一半以上的使用者。她們在占地一千英畝的校園內騎自行車去上課。

4.難以置信的友誼－－義大利人擁抱難民

義大利一項新計畫將兒童移民和難民和自願扶助他們的居民配對，結果帶來了預想不到的友誼。

一名16歲的孟加拉男孩或一名來自甘比亞的17歲少年，和可以當他們祖父母的監護人或許語言不通，但這項計畫卻讓年輕難民在現在他們稱為家的地方，找到了關心他們的人。

5.哥倫比亞的婦女之城

既沒有錢也沒有丈夫來支持她們，一群因為哥倫比亞內戰而流離失所的婦女們，透過建造自己的家園將夢想變為真實。

儘管有死亡威脅、縱火甚至是謀殺，她們學會如何製作磚塊及混合水泥。她們建造的「婦女之城」完全由婦女所運作，她們現在正爭取其它權利，如巴士路線或可供子女上學的學校。（譯者：中央社陳彥鈞）1061227