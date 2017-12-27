NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈年長者及兒童優先旗　交通安全升級台灣柴燒陶藝源流展　陶博館舉行HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

揮別悲情新聞 路透選出今年5大正面報導

中央社2017/12/27 13:17
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社倫敦27日綜合外電報導）在流血衝突、天然災害和性騷擾指控的頭條新聞中，路透社選出你可能錯過的2017年5項正面報導，有教導印度女性自衛的功夫尼姑，及自由騎車的巴基斯坦女學生等等。

1.擊退性侵犯的印度功夫尼姑

如果你認為尼姑所做的就只是靜坐和祈禱，那可能要再三思。

主要來自尼泊爾和印度古老佛教教派的功夫尼姑，教導女性如何用武術擊退色狼。

「喜馬拉雅山的英雄們」也徒步或騎自行車翻山越嶺，提高當地社區對汙染和人口販運的認識。

2.飽受戰爭蹂躪南蘇丹（South Sudan）的「和平天堂」

受到沼澤保護且徒步無法進入，一個飽受戰亂之苦的南蘇丹民族混居城鎮，被當地4萬居民稱為「和平天堂」。

在南蘇丹其它地方戰亂造成非洲最大難民危機的同時，甘耶爾（Ganyiel）居民在相對平靜的環境中共同生活，並划著木頭做的船往來沼澤間。

3.自行車挑戰巴基斯坦傳統

在巴基斯坦大學校園發起的自行車共享帶給學生更多便利，女性自在騎車的景象，也有助挑戰保守社會的性別刻板印象。

不願意和男同學共乘汽車的女學生，現在已經占這個自行車計畫一半以上的使用者。她們在占地一千英畝的校園內騎自行車去上課。

4.難以置信的友誼－－義大利人擁抱難民

義大利一項新計畫將兒童移民和難民和自願扶助他們的居民配對，結果帶來了預想不到的友誼。

一名16歲的孟加拉男孩或一名來自甘比亞的17歲少年，和可以當他們祖父母的監護人或許語言不通，但這項計畫卻讓年輕難民在現在他們稱為家的地方，找到了關心他們的人。

5.哥倫比亞的婦女之城

既沒有錢也沒有丈夫來支持她們，一群因為哥倫比亞內戰而流離失所的婦女們，透過建造自己的家園將夢想變為真實。

儘管有死亡威脅、縱火甚至是謀殺，她們學會如何製作磚塊及混合水泥。她們建造的「婦女之城」完全由婦女所運作，她們現在正爭取其它權利，如巴士路線或可供子女上學的學校。（譯者：中央社陳彥鈞）1061227

涉囚禁性虐逾百信徒 印度神...NBA耶誕大戰 詹皇杜蘭特...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan