造紙旺季+紙價醞釀喊漲 台紙亮燈漲停 永豐餘最高飆

第 4 季有耶誕節、過年等節慶，帶動工紙、家庭用紙需求增加，同時，第 4 季及第 1 季由於北美氣侯寒冷，原木供應較不足，紙漿庫存自然下降，也讓國際漿價報價節節高升，國際漿價 12 月確定調升 20-40 美元，明年 1 月預期再漲 10-30 美元，已逼近歷史高點。

第 4 季向來是造紙業旺季，加上國際漿價居高不下，國內紙價也醞釀喊漲，最快明 (2018) 年 2、3 月可能再次調漲，激勵造紙類股今 (27) 日全面大漲，台紙 (1902-TW) 數度亮燈漲停，永豐餘 (1907-TW) 最高漲逾 8%，正隆 (1904-TW)、華紙(1905-TW) 也都紅通通，推升造紙類股指數大漲超過 4%。

面對國際漿價居高不下，總計，今年以來長纖紙漿價格從每噸 580 美元漲到大約 900 美元，漲幅 55% 以上，短纖紙漿價格也從每噸 470 美元飆上大約 760 美元，漲幅逾 60% 更高，長短纖漿價雙漲，已帶動國內紙價今年已陸續調漲 4 波，合計漲幅 25～28%，不過，國內紙價調漲落後，國內紙價也醞釀喊漲，最快明年 2、3 月可能再次調漲。

國內漿紙大廠華紙受惠於國際紙漿價格上揚，紙品市場需求穩健，第 3 季營收季增 6.7%，年增 6.2%，單季營收創歷史次高紀錄。華紙累計前三季合併營收 165.5 億元，較去年同期成長 2.2%，營業毛利率與營業淨利率分別為 9.9%、3.1%，較去年同期增加 1.7 與 1.6 個百分點；前 3 季稅後淨利歸屬母公司 4.69 億元，年增 98.3%，前 3 季每股盈餘 0.43 元，較去年同期倍增。華紙 11 月營收 21 億元創歷史新高，今年獲利成長主要來自紙漿。

台紙新成立的精密化學新廠，主要生產電子化學等級鹽酸化工產品，可運用於半導體、液晶面板，以及太陽能板製程等，屬於高純度、高附加價值及高獲利產品，目前已進入產品測試階段，未來規劃兩條產線，每條產線月產能約 400 至 420 公噸，可望明年開始貢獻營運。

而榮成 (1909-TW) 受惠於大陸工紙需求旺、價格飆升，配合湖北榮成新產能開出，今年營運跳增，預期在電商帶旺紙箱需求下，榮成新增產能陸續投產，後市仍可期。

永豐餘日前代子公司永豐餘工業用紙公司公告董事會決議通過 YFY PACKAGING（BVI）增資案，並間接增資永豐餘造紙（揚州）公司，此 1500 萬美元增資案，是 2014 年 10 月永豐餘工紙通過對大陸 6000 萬美元投資案的第二階段增資，可望進一步拓展大陸市場。