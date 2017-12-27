便民服務再加一　加工區公共管線圖資及道路挖掘系統上線

經濟部加工出口區管理處所轄楠梓園區、高雄園區、臨廣園區、台中園區、中港園區、屏東園區、楠梓第2園區、高雄軟體園區及台中軟體園區等9處園區的公共管線圖資及道路挖掘許可申辦系統，均已全面上線，讓該處便民服務工作再添佳話。

經濟部加工出口區管理處處長黃文谷表示，該處為推動更便捷的服務，於民國98年即完成公共管線資訊系統，其中包含楠梓園區、高雄園區、臨廣園區、台中園區、中港園區及屏東園區等6處公共管線圖資及道路挖掘許可申辦系統，而今(106)年更擴充系統，將楠梓第2園區、高雄軟體園區及台中軟體園區等3處的公共管線圖資納入，並優化原道路挖掘許可申請系統，使原有的公共管線圖資更臻健全，讓挖掘申辦系統的使用，更符合使用者需求。