便民服務再加一　加工區公共管線圖資及道路挖掘系統上線

經濟部加工出口區管理處所轄楠梓園區、高雄園區、臨廣園區、台中園區、中港園區、屏東園區、楠梓第2園區、高雄軟體園區及台中軟體園區等9處園區的公共管線圖資及道路挖掘許可申辦系統，均已全面上線，讓該處便民服務工作再添佳話。
經濟部加工出口區管理處處長黃文谷表示，該處為推動更便捷的服務，於民國98年即完成公共管線資訊系統，其中包含楠梓園區、高雄園區、臨廣園區、台中園區、中港園區及屏東園區等6處公共管線圖資及道路挖掘許可申辦系統，而今(106)年更擴充系統，將楠梓第2園區、高雄軟體園區及台中軟體園區等3處的公共管線圖資納入，並優化原道路挖掘許可申請系統，使原有的公共管線圖資更臻健全，讓挖掘申辦系統的使用，更符合使用者需求。
黃文谷處長指出，目前一般民眾均可於該系統查詢加工出口區管理處所轄9個園區的公共管線圖資，管線挖掘單位亦可於該系統辦理道路挖掘線上申請作業，不但可縮短申請流程，並可減少紙張之使用，另優化舊有道路挖掘許可系統功能後，為使廣為運用，今年9月分別在台中及高雄辦理3場次系統操作說明會，邀請廠商出席與會，以充分傳達該系統的便民服務。
黃文谷處長進一步指出，為精進申請流程及符合內政部營建署推動道路管線竣工資料正確性需求，除全面推動道路挖掘申請電子化，未來將配合政府圖資格式標準化，並提供加工處圖資予各級機關使用，另為因應地下管線埋設，該處將持續更新各園區公共管線圖資，以維持圖資正確性，並適時更新圖台系統，以使該系統更優化，道路挖掘申請更便利。