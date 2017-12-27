NBA耶誕大戰 詹皇杜蘭特均有犯規沒吹

根據NBA官網，「最後兩分鐘報告」自2015年起實施，針對第4節或延長賽的最後2分鐘，兩隊相差3分（原訂5分今年修改）以內的比賽，賽後重新檢視裁判吹判並公告上網，目的是提高執法透明度。

法新社報導，近3年NBA總冠軍賽對戰組合金州勇士、克里夫蘭騎士，連3年在耶誕節交手，衛冕軍勇士昨天以99比92贏球，但比賽尾聲的爭議吹判引發話題。

根據畫面，當時比賽時間剩不到30秒，詹姆斯（LeBron James）帶球上籃，遭到杜蘭特（Kevin Durant）阻攔。詹姆斯向裁判抱怨，他上籃時2度被杜蘭特犯規，但裁判都未吹判，讓勇士取得球權、騎士隊無法站上罰球線。

根據「最後兩分鐘報告」，詹姆斯啟動攻勢的時候，杜蘭特的前臂先是影響了詹姆斯的速度、加速度、平衡與節奏，接著手臂與身體又再影響了詹姆斯挑籃的第二動作。詹姆斯2次抱怨被犯規都未被接受。

詹姆斯賽後說：「他犯了我兩次規，但隨便啦，你還能有什麼辦法？」杜蘭特則駁斥犯規的說法，回應：「他太小題大作了，根本沒犯規。」

報告也說，在這爭議判決之前，比賽剩33秒時，詹姆斯阻擋勇士葛林（Draymond Green）搶籃板，拉了葛林的手與球衣，也該被判犯規。（譯者：中央社林宏翰）1061227