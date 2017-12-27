林美珠：台鐵班表合法但不合理

（中央社記者王承中27日電）勞動部長林美珠今天表示，有發現台鐵的排班合法，但不合理，有跟交通部溝通過，目前行政院核定要增加台鐵人力，但由於台鐵的晉用方式有考試、訓練、實習等階段性，需時間逐步改善。

台灣鐵路管理局車長張銘元日前在家中猝逝，外傳是過勞造成。台鐵今天公開張銘元12月班表，每天平均工時是6小時40分，也有正常休假，澄清傳言不實。

國民黨立委李彥秀上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查勞動部107年度預算時表示，台鐵去年底審查勞基法修法時反對輪班間隔時間11小時，若政府帶頭修惡勞基法，讓台鐵當慣老闆，如何相信民間可以排出好班表。