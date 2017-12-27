安倍經濟學5年回首 成果如何？

儘管下圖中的增長軌跡或許看起來溫和，必須要加速才能達到安倍的目標，但與安倍 2012 年 12 月上台相比，日本經濟已經擴大 56 兆日圓 (4940 億美元)，單單這個增加的部分就已超過比利時的 GDP 了。更令人鼓舞的是，資本支出正在上升，這意味著更高的成長。

但安倍經濟學計畫中，許多承諾尚未兌現。國內消費不溫不火，企業不願意調漲薪資，且企業和家庭都擔心未來人口老化、凋零的問題。此外，日本巨大的負債也仍舊讓未來蒙上一層陰影。

積極的貨幣政策打擊了過去幾十年的通貨緊縮，日元貶值對出口、企業獲利和股市都提供了支撐力。

安倍晉三已經上台五年，日本經濟更為強勁，但安倍卻沒有達到他所承諾的革命。

日本名義 GDP 上升：自安倍上台以來，GDP 已擴張 56 兆日圓

G-7 吊車尾

問題是，日本應該要表現更好。自 1990 年代中期以來，經濟處於最長的成長期，其他國家表現更強勁，且在目前全球氛圍下，日本的經濟成長程度並不令人意外。結構性改革放緩，日本產品的海外需求很高，因此每月出口成長，但這卻與國內家庭消費數據無法匹配。

日本成長在 G7 中幾乎墊底

債務陷阱

據國際貨幣基金組織 (IMF) 估計，在安倍任期間，日本國債已穩定在約莫 GDP 的 240%，就這點來說是一項成就，但是與其他主要經濟體相比，這樣的債務負擔仍然非常沉重，且現階段減債的可能性似乎很低。更令人憂心的是，隨著人口凋零，人均債務將持續上升。

沉重的負擔：日本債務雖趨於平緩，但仍較其他同類國家高出許多

返回職場

過去五年來，安倍經濟學的一項顯著成功是勞動人口增加了 270 萬人，而未就業人口則減少 110 萬人，多數成長來自女性重返職場，托兒服務更廣泛是重要一環。但安倍最初目標是在 2020 年前所有領域女性可以拿下三成的管理職位，但這進度已經落後了。國會中的女性比例甚至小降至 10.1%，他 20 位內閣成員中，僅有 2 位是女性。

更多的勞動參與力 ：多數年齡層的女性勞動參與率均上升，且老年勞動人口也增加

工資難題

工資小幅上升，但仍舊是安倍經濟學的絆腳石。與許多其他國家一樣，日本勞動市場非常緊繃，但卻沒有因此讓工人薪資大增。一份《彭博社》的經濟學家調查發現，日本勞工明年頂多加薪 1%，但如果要讓家庭支出上升且讓企業放心漲價，加薪幅度要再更大才行。如果這些都做不到，就算現在終止了通縮，日本央行也將持續苦苦追求通膨 2% 的目標。

好一點了，但不是很棒 ：日本工人明年僅可能加薪 1%

生產力與改革

根據彭博經濟學研究所 Yuki Masujima 的說法，安倍經濟學的一個關鍵失敗是勞動生產率的增長停滯。他指出，自 2003 年至 2016 年，製造業的生產力正在上升，但占勞動人口 70% 的服務業卻下降了 10% 以上。雖然生產力放緩是全球趨勢，但安倍的「第三支箭」就是為了處理日本這個問題。Masujima 的評分表強調了一些領域的成就，像公司治理和入境旅遊的成長，也點出一些持續性的弱點，例如農業和創新。

安倍經濟學評分表

降低壁壘

美國川普總統決定退出 TPP，這對日本是個打擊，但安倍仍戮力讓剩餘的 11 國繼續簽成 TPP，他也與澳洲達成了一項貿易協議，並於 12 月與歐盟達成經濟合作協議。雖然他不開啟大量移民之門，但卻讓日本的外來勞動力大增，現在日本外勞人數已經超過 1 百萬人。

安倍很有可能持續任職到 2021 年，可望成為日本史上任期最久的首相，安倍經濟計畫可能還有很長一段路要走。

Masujima 表示，「這對日本領導人來說，很難得能夠實際完成某件事情──把經濟擺回原位，目前為止，安倍對全球化這點彰顯了他最大的努力，但現在還在改革，他得跟上他的計畫，最終安倍可能被評論，他是否對日本成長能力有貢獻，要處理日本債務和人口老化這將是漫漫長路。」