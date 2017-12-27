耶誕大雪破紀錄 賓州大城如棉花糖世界

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，國家氣象局（National Weather Service）指出，伊利（Erie）每小時降雪量達3英寸，平安夜暴風雪來襲以來，至少已降下58英寸（約147公分）大雪。

（中央社美國伊利26日綜合外電報導）受大湖效應影響，美國賓夕法尼亞州第4大城伊利在耶誕節降下逾4英尺（約122公分）大雪，打破伊利市與賓州紀錄，一名在伊利的主播就說，整座城市有如「神祕的棉花糖世界」。

賓州緊急事故管理局（Pennsylvania Departmentof Emergency Management）局長福林（Richard D.Flinn）說：「他們沒有夠高的車輛，因此我們目前與國民警衛隊合作，以派遣悍馬救護車協助他們。」

福林說：「我們也會提供州警悍馬車，以免不時之需。」

根據國家氣象局，伊利在耶誕節降下34英寸（約86公分）雪量，大幅超過過去24小時才剛創下的紀錄，隔日午夜至下午5時則降下24英寸（約61公分）雪量，打破賓州歷來兩天累積雪量紀錄。摩根城（Morgantown）1958年曾經連續兩天降下44英寸（約112公分）大雪。

伊利市12月至今已降下97英寸（約246公分）大雪，為伊利市史上降雪量最高的月份。伊利市平均一季降約100英寸（254公分）大雪。

伊利市一名主播在推特上分享大雪照片，表示出門上班時，彷彿是在「神祕的棉花糖世界開車」。（譯者：中央社周莉芳）1061227