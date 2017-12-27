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中央社

TaxiGo推常客計畫 明年拚損益兩平

中央社2017/12/27 13:32
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北27日電）以聊天機器人（Chatbot）技術開發叫車平台服務的TaxiGo今天宣布，2018年起將推出「常客計畫」回饋用戶，看好2018年會員數與合作司機數將翻倍、力拚損益兩平。

TaxiGo專注於聊天機器人技術，透過通訊軟體LINE或Facebook Messenger即可直接預約叫車，乘客可選擇使用LINE Pay行動支付或事先綁定的信用卡，透過TaxiGo平台扣款支付車資。

2018年起，TaxiGo服務範圍除了大台北地區之外，將陸續南向進軍桃園、新竹、台中、台南、高雄，全面進軍六都；TaxiGo也將在2018年啟動「常客計畫」，每消費新台幣50元可兌換1枚T幣，累積50枚以上T幣即可升級，且每逢升級與生日都能享有乘車優惠加碼送。

TaxiGo執行長陳泰成表示，TaxiGo正式推出近半年來，為市場帶來創新、有趣、高品質的乘車與叫車服務，更因為優化叫車流程而提升司機接單率，廣受司機好評，目前已累積超過12萬會員、合作司機超過5000名。

展望2018年，陳泰成看好TaxiGo服務進入六都後，會員數與合作司機數可望翻倍，同時有機會啟動A輪募資，目標2018年力拚損益兩平。1061227

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