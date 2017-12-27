中國簽發首張微信身分證 明年元旦起全國推廣

廣州網信辦昨 (26) 日發微博介紹，這種網證全名為「居民身分證網上功能憑證 (CTID)」，通俗的說就是身分證的網絡版。網證的持有者，可在線上、線下各種政務服務，及旅館業登記、物流寄遞、上網等需要實名制登記的場合使用，提供等同於國家法定證件的身分認證服務。

「微信身份證」因獲公安部授權，可作為身分證使用，辦理各項需要出示、登記身分證的事項，包括入住酒店進行實名認證、寄發快遞、上網，甚至工商註冊等，只要拿出手機「一刷」即可，不用再隨身攜帶卡式身分證，故被稱為身分證的網絡版。

中國首張「微信身分證」25 日在廣州市正式簽發，中國公民只要透過網路即可申辦這張等同身分證的網證，出門不用再帶身分證。「微信身分證」目前先在廣州試行，明年 1 月 1 日起在全國推廣。

《廣州日報》報導，領取這種網證有線上和線下兩種途徑，透過微信小程序搜索網證，刷臉即可線上獲取黑白的「輕量版」身分證網證，適用於一些僅需簡單證明「我就是我」的場合，包括上網實名登記等。

透過微警雲聯盟的平台認證 App 進入可信終端頁面，掃描線下可信終端設備二維碼，設置身分證密碼 (8 碼)，再刷卡式身分證，就可獲取彩色「升級版」的身分證網證，適用於一些需要嚴格證明身分的場合，包括工商註冊登記等。

「微信身分證」是由公安部第一研究所在國家重大項目支撐下推出，是實體身分證芯片唯一對應的電子映射文件，通過國家「互聯網＋可信身分認證平台」簽發。

大陸公安部、廣州市公安局南沙區分局、騰訊 (0700-HK)、建設銀行 (0939-HK)(601939-CN) 等 10 多家單位發起的「微警雲聯盟」，引入「微警認證」人臉辨識技術，AI 系統自動比對用戶身分訊息、人像、身分證件的真實性與一致性，進行身分證網證開通，並解決網上身分難確認、易偽造的缺點。

報導指出，網證化以後減少了第三方接觸居民身分證訊息的機會，直接接受的是來自公安部數據庫的核對反饋，而反饋訊息本身已經加密，外界無法破解。

有關官員指出，領取身分證網證後，萬一手機遺失，只要透過重設身分證密碼，就可讓原先的網證失效。

按公安部安排，「微信身分證」首先在廣東試點應用，預計 2018 年 1 月開始在全國推廣。