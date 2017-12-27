投信看好外資回頭 台股第1季有紅包行情

（中央社記者田裕斌台北27日電）台股今年站上萬點、應可連續2年收漲，投信表示，台股具有高現金股息殖利率的優勢，等待外資長假結束後重回資本市場，可望再獲青睞，看好第1季有紅包行情。

統一投信表示，全球景氣穩定復甦且無通膨壓力，2018年基本面展望良好，台灣上市櫃企業獲利預估也持續成長，目前台股現金殖利率仍高達3.85%，居亞洲股市之冠，在全球主要股市中也是相對高，預期新年度開始後，假期結束的外資重回資本市場，台股可望再獲青睞。

統一台灣動力基金經理人劉彥伯認為，第1季會有紅包行情可以期待，大環境整體情勢有利台股維持多頭動能，包括電子產業需求與電子零組件漲價、缺貨效應仍持續，大中華區農曆年節的消費旺季可望挹注傳產股。