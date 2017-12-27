投信看好外資回頭 台股第1季有紅包行情

（中央社記者田裕斌台北27日電）台股今年站上萬點、應可連續2年收漲，投信表示，台股具有高現金股息殖利率的優勢，等待外資長假結束後重回資本市場，可望再獲青睞，看好第1季有紅包行情。
統一投信表示，全球景氣穩定復甦且無通膨壓力，2018年基本面展望良好，台灣上市櫃企業獲利預估也持續成長，目前台股現金殖利率仍高達3.85%，居亞洲股市之冠，在全球主要股市中也是相對高，預期新年度開始後，假期結束的外資重回資本市場，台股可望再獲青睞。
統一台灣動力基金經理人劉彥伯認為，第1季會有紅包行情可以期待，大環境整體情勢有利台股維持多頭動能，包括電子產業需求與電子零組件漲價、缺貨效應仍持續，大中華區農曆年節的消費旺季可望挹注傳產股。
此外，美國聯準會新任主席人選鮑威爾偏鴿派溫和作風，且川普稅改案亦有助提升美股企業獲利，為美股續航提供能量，有利台股維持多頭行情。
劉彥伯指出，預估大盤將是箱型震盪格局，維持選股不選市策略，新的一年仍看好電子股成長動能優於傳產股。
以中長線角度來看，台灣電子業仍處於上升循環的周期中，短線會受到產業出貨淡旺季與庫存調整影響，出現波動加大或股價修正的小循環，但只要是符合全球大潮流趨勢的產業，具全球競爭力、技術領先，產品應用面及滲透率持續擴大的公司，仍看好長期營運動能。
劉彥伯點名，2018年仍具有成長動能的新應用產業包括3D感測、被動元件、高速運算、5G佈建、網通、伺服器等，半導體供不應求態勢維持持續看好，汽車智能化帶動的汽車電子新商機，台廠也有機會持續受惠。1061227