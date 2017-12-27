訴請直接同婚登記 再遭法院駁回

（中央社記者王揚宇台北27日電）同性伴侶梁宗慧與朱姵諠至戶政事務所辦理結婚登記被駁回，提起行政訴訟，請求撤銷原處分及訴願決定，並請求法院判命戶政機關應准為結婚登記；北高行今駁回，本案得上訴。

台北高等行政法院新聞稿指出，司法院釋字第748號解釋宣示重點包括，民法上以「一男一女」以終生共同生活為目的結合關係，而未使相同性別2人得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，違反憲法第22條保障人民婚姻自由及第7條保障人民平等權而違憲。

解釋理由書中揭明，立法機關於該號解釋公布2年內，完成相關法律的修正或制定，逾期未完成，得依民法婚姻章規定，向戶政機關辦理結婚登記。