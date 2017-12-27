異國戀被唱衰　艾莉絲說話了

艾莉絲在臉書寫下，「今年的聖誕節，很暖心。和未來的家人們一起晚餐，聽著彌撒，包裝著一份份的禮物，渡過了平靜溫馨的平安夜；睡前和梨梨在火爐旁為聖誕老公公準備一杯雪利酒、為麋鹿準備了紅蘿蔔，製造出一場迎接聖誕老公公的宴會，再趁她熟睡時把酒杯清空、咬了紅蘿蔔幾口，把禮物放在聖誕樹下。」

藝人艾莉絲前陣子在臉書宣告即將邁入第二段婚姻的喜訊，與英國外交官馬培迪相知相戀，男方對她與第一任日籍老公荒木留以所生的女兒梨梨也很好，讓她非常開心。但外界對這段異國戀並非全都祝福，有部分網友不斷唱衰，艾莉絲心情似乎不受影響，今（27）日在臉書發聖誕長文，字裡行間看起來相當幸福。



▲梨梨聖誕節感謝聖誕老公公。（圖／翻攝自臉書 , 2017.12.27）

她回憶當天的情況，「25日早晨，梨梨開心地抱著聖誕老公公的禮物，不停大喊說：『謝謝您！老公公～。』做父母的就是這樣，儘管有點傻，但仍感到無比的成就感。同時收到許許多多的祝福，有認識的人、不認識的人，紛紛表示恭賀，真的很謝謝大家。然而最開心地莫過於收到『牧恩寶寶』寄來的聖誕賀卡！！」

她透露自己一直有在關注牧恩寶寶，「從四年多前，開始每個月固定資助這群需要特殊照顧的小寶貝們，今年是第一次收到他們寄來可愛的聖誕照片，內心好溫暖。」她解釋牧恩寶寶是2歲以下背景艱辛的孩子，大部分為早產兒、罹病高危險群、先天傷殘缺陷或疾病、非疾病高危險群以及失依失怙等。

最後，她感性喊話，「再過幾天，就要送走2017年。歲末年終，是一個充滿感恩與愛的季節，再次謝謝大家過去一年來的支持和祝福，也誠心地祝福每個人，都能有滿滿的勇氣和正能量，迎接新的一年到來。人生很短，努力地活出自我，而非努力活進別人的看法；沒有人能為你扛下困難，也無法為你詮釋出夢想的模樣，自己想要的幸福，只能自己寫下。」