美律12月賣康控-KY已貢獻EPS逾7元 還有16

電聲元件大廠美律 (2439-TW)12 月來持續公告處分康控 - KY(4943-TW) 普通股，合計已處分 4000 張，處分利益達 14.55 億元，以股本 19.77 億元計算，貢獻 EPS 7.3 元，但是賣股動作仍在繼續，預計要再賣出 1624 張，法人推估，加計售股利益挹注，美律今年本業加業外獲利可望超過 1.5 個股本，挑戰歷史新高。

美律 12 月來持續處分手中康控持股，昨日再申讓將處分 1624 張，如果全數賣出，持股將降至 1.05 萬張，短時間內不斷出脫持股的動作也引來市場關注，但兩家公司都不表示意見。