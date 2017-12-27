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美律12月賣康控-KY已貢獻EPS逾7元 還有16

鉅亨網2017/12/27 13:49
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電聲元件大廠美律 (2439-TW)12 月來持續公告處分康控 - KY(4943-TW) 普通股，合計已處分 4000 張，處分利益達 14.55 億元，以股本 19.77 億元計算，貢獻 EPS 7.3 元，但是賣股動作仍在繼續，預計要再賣出 1624 張，法人推估，加計售股利益挹注，美律今年本業加業外獲利可望超過 1.5 個股本，挑戰歷史新高。

美律 12 月來持續處分手中康控持股，昨日再申讓將處分 1624 張，如果全數賣出，持股將降至 1.05 萬張，短時間內不斷出脫持股的動作也引來市場關注，但兩家公司都不表示意見。

美律第 3 季營收 64.85 億元，稅後純益 6.15 億元，每股純益 3.25 元，累計前 9 月 163.68 億元，稅後純益 14.75 億元，每股純益 7.78 元；11 月營收 35.22 億元，月增 4.1%，年增 68.43%，連續第 4 個月創歷史新高，今年營運可望逐季走高到年底，第 4 季營收、獲利將是全年高峰。

美律今 (27) 日股價以 189.5 元小跌開出，盤中翻紅小漲 0.52%；康控 - KY 則是下跌的表現。

 

 

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關鍵字美律康控headline
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