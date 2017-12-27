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指標會說話？分析師：大宗商品有望展開10年大多頭行

鉅亨網2017/12/27 13:48
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2017 年，美國股市、加密貨幣等資產都出現大幅飆升，相形之下，大宗商品價格漲勢，遠遠被拋在後面。但對一些交易員來說，這似乎暗示著復甦即將來臨。

據《彭博》報導，追蹤 24 種原物料的標普 GSCI 總回報指數 (GSCI Total Return Index)，繼續徘徊在歷史低點附近。Hackett Financial Advisors 總裁 Shawn Hackett 指出，這是個值得注意的指標，表明從 2018 年起，有望出現強大、持續 10 年的牛市。

大宗商品有望重見多頭？（圖表取自彭博）
股價與大宗商品呈反向走勢（圖表取自彭博）

Hackett 在周一 (25 日) 晚間發布的報告中表示，在 2008 年，這項指標處於高點，暗示股市的購買潮將來臨，也被證明是正確的。如今，情況正好相反，大宗商品在高聲叫著「買我！」，而這將以犧牲股票做為代價。

高盛在本月的報告中，也看多明年大宗商品的走勢，認為未來 12 個月大宗商品回報率將達 10%。特別是能源資產，有望取得 15% 的回報，主要受油價驅動。

高盛指出，大宗商品通常在升息周期表現突出，工業金屬、能源甚至是貴金屬的價格都在升息周期反彈。

新債王 Jeffrey Gundlach 同樣注意到 S&P500 與大宗商品指數在報酬率的反向關係，認為明年的重心應放在大宗商品上，大宗商品價格處於歷史轉折點，而總體經濟環境也支撐大宗商品的走勢。

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關鍵字afp大宗商品原物料headline
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