提振生育率 高市幸福123上路

市府衡酌修改津貼，社會局宣布明年1月起「幸福123」新制生育津貼上路施行，調整為第1胎1萬元、第2胎2萬元、第3胎以上發給3萬元；並採「第3胎保障原則」，在107年12月31日前出生的第3胎以上新生兒，仍可領取4萬6000元津貼，108年1月以後出生的第3胎以上新生兒，領取3萬元。

高雄市現行的生育津貼發給第1、2胎各新台幣6000元，第3胎以上發給4萬6000元。

（中央社記者王淑芬高雄27日電）為提振生育率，高雄市明年1月起推出「幸福123」新制生育津貼，發給第1、2胎生育津貼1萬、2萬元，第3胎以上發給3萬元；不過為鼓勵生育，明年底前出生的第3胎仍給4萬6000元。

社會局副局長葉玉如今天告訴中央社記者，近兩年，高雄市編列的生育津貼逾2億元，配合「幸福123」上路，社會局明年要增加約1億元支出，希望能有效刺激生育率。

除了增加生育津貼，「貼心246」坐月子到宅服務時數也加碼，提供未領生育津貼者申請到宅服務員鐘點時數增加為第1胎80小時(價值約2萬元)，第2胎160小時(價值約4萬元)，第3胎以上240小時(價值約6萬元)，並享市立中醫院看診免掛號費優待。

社會局也規劃「臨托好幫手」，採定點計時臨托服務，要紓解有小朋友臨時托育問題者的困擾。1061227