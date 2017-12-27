客戶訂金何去何從 特斯拉馬斯克只剩「空口言」承諾

當我們進入 2018 年，會發現特斯拉 (TSLA-US) 處於困境，執行長馬斯克所承諾的計畫，一再跳票，SolarCity 的事業開始萎縮，而 Solar Roof 尚未準備就緒，看不見 Powerwall 在哪，Model 3 處於「生產地獄」無法完全量產，而電動卡車沒有賺錢的前景，然而所有的計畫，正在燃燒特斯拉大量現金。

特斯拉執行長 Elon Musk 一直以會說故事包裝商品為名，但公司現金短缺的現象已藏不住，當從資本市場獲得的募資，趕不上「燒錢」速度時，客戶為未來商品所付的訂金，將一併在明年被花費殆盡，但同時間 Musk 還不斷的承諾新產品，而所有的計畫只會加快燒錢腳步。

Model 3「生產地獄」問題

Model 3 的生產問題，對特斯拉而言是重重一擊，為了減緩投資者對製造瓶頸的不安情緒，馬思克承諾之後產量會大幅上升，他所說的成長量，是沒有任何車商敢如此保證的，而以現實來看，也難以實現。

而真正失控成長的，不是 Model 3 的產量，而是特斯拉的燒錢速度，為達成不可能的產量目標，特斯拉須多投入數 10 億美元以提升產能，而 Model 3 所收的每台 1000 美金訂金，約共 50 萬美元，早在此時被消耗完畢，這代表著就算有一天，Model 3 能達到量產目標，特斯拉也不會因此賺錢，因為在生產投入過多成本。

電動卡車和跑車訂金

車廠預收訂金，而投入生產過程，不是少見的事，但特斯拉的問題是，他們所收的訂金，並不是投入於所承諾的產品生產，而是在填補執行長承諾的其他計畫，所造成的金錢大坑洞。

以特斯拉跑車旗艦版本來說，每台預收 25 萬美元訂金，而客戶最快在 2020 年才能收到車子，旗艦版跑車的利潤約為 25 萬美元，而普通版本的跑車，則是每台預收 5 萬美元，若每台賣 30 萬美元，利潤約為 3 萬美元。

特斯拉等於提前預收了販售新車的利潤，在 2017 年第 4 季款項大部分皆已入賬，而以公司花錢速度預估，在明年第 1 季，這筆金錢將被全部花完，而在 2020 年等待特斯拉的是交車的壓力，但若順利完成交車，也不會有多餘利潤產生，種種跡象顯示，特斯拉很難在未來成為賺錢的公司。

電動卡車所收到的 5 億美元訂金，下場也差不多，在卡車生產研發完全完成之前，這筆訂金將在明年第 1 季被使用殆盡。

「燒錢」與「承諾新計畫」兩件事無止盡的輪迴

隨著要填補資金缺口，馬斯克只好說著一個又一個更誇張的故事，以祈禱有消費者買單，日前他在推特上詢問客戶，希望特斯拉如何的進步，有消費者提及，希望特斯拉能推出輕型卡車，馬斯克回答：「我保證在 Model Y 之後，會立刻推出輕型卡車，在我腦中已經想像相關設計和工程部分快 5 年了，等不急要生產它。」

Model Y 預計在 2020 年推出，為小型運動休旅車，而輕型卡車的尺寸，可能會跟福特的 F-150 差不多。

但是在不斷的承諾跳票後，馬斯克所提及的計畫，和生產速度，可能都要大打折扣，而在目前看不到特斯拉明確的獲利模式情況下，明年公司的展望不被看好。