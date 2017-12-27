海軍司令部晉任授階典禮　黃曙光勉發揚忠義軍風

典禮上午在海軍司令部中正堂舉行，黃司令首先為翁灝偉上校等65員授階，同時也表揚「國軍 106年訓練績優單位及楷模」等績優人員，肯定他們長期在工作崗位兢兢業業、辛勤奉獻的態度與精神。

黃司令致詞時指出，晉任是軍人至高的榮譽、也是責任的加重，他提醒晉任人員勿忘感謝在背後默默支持的家人，才能讓他們能夠在工作崗位上全力以赴善盡職責，獲得今天的成就與榮耀，未來晉任人員仍應秉持以往積極進取、努力不懈的精神，繼續精益求精，發揮長才，貢獻一己之力，共同為捍衛海疆的使命而努力，成為國人最堅實的依靠。

黃司令也提出「緬懷先烈精神，珍惜民主成果」、「完善年金新制，永續退撫保障」、「精進實兵演訓，確保國防戰力」、「確遵標準程序，落實風險管控」、「鍛練強健體魄，打造鋼鐵勁旅」及「發揚忠義軍風，矢志捍衛海疆」等6項要點，期許官兵同仁以宏觀的視野與前瞻的觀念，戮力執行建軍與戰訓整備工作，為保障國家安全貢獻心力，發揚海軍光榮傳統。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社