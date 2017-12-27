修法保護被害人 親友可陪同出庭

（中央社記者王揚宇台北27日電）司法院為保護被害人權益，擬修刑事訴訟法，讓被害人的親友或社工人員能在法院審判中陪同被害人在場，也要增加被害人在法院準備及審判期日在場及陳述意見的權利。

此外，被害人面對被告可能產生懼怕或憤怒情緒，法官可依職權或根據被害人聲請，綜合考量案件需要，在法庭內使用適當的遮蔽隔離措施。

司法院今天上午舉行「犯罪被害人訴訟參與制度及保護規定」草案初稿記者會，對外說明初稿內容。

司法院秘書長呂太郎指出，在訴訟參與制度部分，針對侵害被害人生命、身體、自由及性自主等影響人性尊嚴至鉅的案件，例如殺人、妨害性自主及人口販運防制法等案件，要提高被害人的參與程度，使被害人了解訴訟程序的進行、案件偵辦審理的內容及結果，並能及時的陳述意見，讓法官能聽見被害人的聲音及了解被害人的觀點。