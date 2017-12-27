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中央社

陸前11月工業利潤 增速放緩

中央社2017/12/27 13:54
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海27日電）中國國家統計局今天公布，1到11月規模以上工業企業利潤年增21.9%，成長率較1到10月份下滑1.4個百分點。11月的單位成本上升，企業降成本壓力仍在。

根據公布，中國大陸1到11月規模以上工業企業實現利潤總額為人民幣6兆8750.1億元（約新台幣31兆6250億元）。

中國國家統計局工業司博士何平表示，企業11月利潤增速放緩主要是受到價格漲幅下滑的影響。但總體上看，今年以來工業企業效益持續改善，包括：資金周轉加快，經營效率繼續提高；企業槓桿率下降，經營風險降低；高技術製造業增長較快，盈利能力增強等。

根據公布，11月份，工業生產者出廠價格年增5.8%，漲幅比10月份下滑1.1個百分點，是今年下滑幅度較大的一個月；工業生產者購進價格年增7.1%，漲幅比10月份下滑1.3個百分點。初步測算，價格變動拉低工業利潤增速13.8個百分點。

何平表示，11月單位成本回升值得注意。當月工業企業每百元主營業務收入中的成本為人民幣85.52元，年增0.29元，改變了連續4個月下降的局面。主要是因為產品的出廠價格下滑，而企業部分庫存原材料為前期價格相對較高時購進，一定程度影響企業降成本進程。

規模以上工業企業，在中國大陸是指主營業務年收入為2000萬元及以上的工業法人單位。1061227

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