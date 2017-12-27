中國綠色發展指數 可能成地方績效指標

報導說，綠色發展指數符合中國國家主席習近平今年10月提出的政策綱領，將注重成長品質而非一味追求高成長。日前舉行的中央經濟工作會議上，中國把降低污染列為首要任務之一，並承諾將採用可衡量的績效指標來追求更高品質的成長。

華爾街日報中文版報導，這項綠色發展指數，採用碳排放、人均可支配收入等55項評價指標進行計算，目的在以敦促地方政府減少污染並促進經濟更加可持續發展，儘管維持較高的經濟增速可能仍是中國領導層的首要任務。

（中央社台北27日電）中國大陸26日公布「綠色發展指數」排名，希望釋出不能以犧牲環境來換取經濟高成長的訊息。這一綠色發展指數可能成為地區每年評級的依據，但這尚未成為評估官員個人績效的正式指標。

報導引述一名身在指數編制機構的中國官員表示，中央政府將根據這一綠色發展指數每年對地區進行評級，但這還不是評估官員個人績效的正式指標，中央政府也還未明確，如果地方政府在綠色發展評估中得分很低會有怎樣的後果。

不過，報導說，一些經濟學家懷疑綠色發展指數在改變中國成長模式上能起多大作用。雖然多年來大陸官員都在檢討環境惡化的問題，但實現經濟成長目標目前仍是決定地方官員升遷的主要衡量指標。

諮詢公司Trivium China的經濟學家鮑克（AndrewPolk）稱，對於環保政策，當人們並未看到它起作用時，沒人會熱心參與，「沒人願意當實驗的小白鼠」。

雖然中國政府正逐漸轉變之前為實現經濟成長目標而推動發展的做法，但仍不會完全不顧成長目標。2017年中國經濟成長目標約6.5%。

目前中國政府已加強了對環境污染的監管力度。據政府數據顯示，環保部已經大力採取措施，派督查組到各省，並提高了處罰的次數和金額。

此外，報導表示，26日發佈的綠色發展指數排名榜上，北京位列榜首，得分83.71；同時發佈的公眾滿意度報告，北京卻排名倒數第二。大陸政府沒有提供完整的調查方法細節，只說調查是以電訪的方式，評估公眾對污染控制和衛生措施的感受。1061227