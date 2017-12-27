縣政請益之旅啟動 徐耀昌連訪2前縣長

徐耀昌上任3年，施政表現獲2位「前輩」肯定。張秋華指出，徐耀昌在財政艱困下仍能站穩腳步，努力打拚，勤走基層，有所表現，期許他繼續努力，以農業為基礎，發展精緻農業、休閒觀光，透過文化、交通各項建設，促進地方繁榮。

徐耀昌獲中國國民黨通過徵召尋求連任，展開向歷屆縣長請益之旅，今天首站先前往苗栗市拜會高齡80歲的第11屆縣長張秋華，隨後轉往公館鄉，與黃派大老、第13、14屆縣長傅學鵬會面，國民黨苗栗縣黨部主委林祥川、黃國苗黨部主委黃舜卿也到場陪同。

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣長徐耀昌啟動縣政請益之旅，今天接連拜訪前縣長張秋華、傅學鵬，受到2人肯定與鼓勵；至於前縣長劉政鴻，則因時間問題，將另行安排。

傅學鵬與徐耀昌交情深厚，稱徐耀昌是「賣力的老實人」，默默做事不吹噓，值得信賴，為苗栗打拚3年表現可圈可點。對於縣政推動，他建議用人唯才，持續爭取中央補助經費，挹注地方建設。

傅學鵬指出，現行財劃法造成資源過度集中於六都，各縣市普遍負債，苗栗縣情況更為嚴峻，期待財劃法儘速修正改善，地方比較能做事，另外政府對社福津貼的預算支出比重也有必要檢討。

徐耀昌表示，苗栗縣近30餘年有賴歷屆老前輩奠定良好基礎，只要能讓苗栗更好，都是請益的對象，特別是傅學鵬與他情誼有如兄弟，更是學習榜樣。

媒體詢問今天行程中為何未見安排前縣長劉政鴻？徐耀昌解釋，因對方沒空，將另找時間前往拜會，並指出「許多地方建設經過他8、9年的努力，著實解決不少問題」，希望薪火相傳，領導苗栗走向更繁榮進步。1061227