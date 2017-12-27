台鐵前官員涉貪案 二審5人被判刑

（中央社記者蘇木春台中27日電）台鐵前副局長鍾朝雄等5名公務員，涉嫌接受廠商招待喝花酒、性招待，包庇廠商取得台鐵工程標案，台中高分院今天依貪污罪判鍾朝雄5年6月徒刑，其餘官商判14年到10月不等徒刑。

台灣鐵路管理局自民國99年起，陸續辦理南迴線南太麻里溪橋、台中市大甲等車站無障礙電梯、屏東縣後庄等車站更新工程及鋼軌等採購案，其中5名公務人員經辦時涉嫌舞弊、接受餐宴及喝花酒、性招待等不正當利益。

台中地方法院審理時，查出鍾朝雄在南太麻里溪橋改建工程案時，接受林姓承包商招待，至高檔餐廳及酒店喝花酒，一審被法官依貪污罪判刑10年2月、褫奪公權6年。