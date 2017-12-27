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台鐵前官員涉貪案 二審5人被判刑

中央社2017/12/27 14:07
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中27日電）台鐵前副局長鍾朝雄等5名公務員，涉嫌接受廠商招待喝花酒、性招待，包庇廠商取得台鐵工程標案，台中高分院今天依貪污罪判鍾朝雄5年6月徒刑，其餘官商判14年到10月不等徒刑。

台灣鐵路管理局自民國99年起，陸續辦理南迴線南太麻里溪橋、台中市大甲等車站無障礙電梯、屏東縣後庄等車站更新工程及鋼軌等採購案，其中5名公務人員經辦時涉嫌舞弊、接受餐宴及喝花酒、性招待等不正當利益。

台中地方法院審理時，查出鍾朝雄在南太麻里溪橋改建工程案時，接受林姓承包商招待，至高檔餐廳及酒店喝花酒，一審被法官依貪污罪判刑10年2月、褫奪公權6年。

時任台鐵工務處台中工務段副段長鄭文忠在辦理鋼軌基鈑、台中大甲、清水、后里車站無障礙電梯新建工程標案時，接受廠商喝花酒達117次，一審被依貪污罪判刑17年，褫奪公權7年。

前台中工務段長胡佑良判10年、前工務處副處長李奕判7年、工務處前職員張進財判15年、掮客陳建志5年、營造商林春松1年2月、台鐵局前副局長黃民仁判無罪。

案件經上訴，多名被告認罪，台中高分院經審理後，今天撤銷原判，改判鍾朝雄5年6月、鄭文忠14年、胡佑良7年6月、李奕4年10月、張進財8年6月。掮客陳建志2年、營造商林春松10月。前副局長黃民仁，維持原判無罪。1061227

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