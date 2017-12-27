元旦假期來屏東賽嘉飛行嘉年華　國境之南包山包海玩透透

2018元旦假期想到那裡去遊山玩水嗎？不妨選擇國境之南包山包海玩透透。今(2017)年最晚日落與2018年第一道曙光都在恆春半島，而12月30日至107年1月1日於屏東賽嘉飛行嘉年華也將盛大登場，不論是往屏南墾丁倘佯於美麗海景，或是到屏北賽嘉部落，躺在山林草原上觀望翱翔天際的無人機、飛行傘，讓大自然的美慰勞一整年的辛勞，「破舊迎新，一定要來屏東」！

賽嘉飛行場是全東南亞最好的越野飛行傘場地，因腹地廣大氣流旺盛，四季都適合飛行傘極限運動，由於東北亞在冬季因為氣候關係無法從事飛行運動，屏東賽嘉地區更是吸引了東亞乃至於世界各地來的飛行傘越野頂級高手於每年此時前來朝聖。「2018年屏東賽嘉飛行嘉年華」，除了有以2018年越野飛行傘國際邀請賽暨全國排名賽外，還有搭配屏東農特產、原住民特色園遊會。



▲在山林草原上觀望翱翔天際的無人機、飛行傘慰勞一整年的辛勞。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）

中華民國航空運動協會指出，由於越野飛行傘項目已經列入2018亞運的競技項目，預期本賽事各亞洲國家代表隊將精銳盡出，做為亞運最後練習的前哨戰。本次賽事除了我國選手外，另計有國際七個國家隊伍報名參賽，包括新加坡、馬來西亞、香港、尼泊爾、大陸、韓國及日本，中華民國航空運動協會邀請大家一齊來分享與欣賞這場點綴天空的饗宴。



▲在山林草原上觀望翱翔天際的無人機、飛行傘慰勞一整年的辛勞。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）

縣府觀傳處表示，除了欣賞難得一見世界級好手的飛行盛會，還可造訪週邊景點，包括山川琉璃吊橋、原住民族文化園區、禮納里永久屋基地、高樹新豐休閒農業區、大津瀑布、大路觀主題樂園、山湖觀高爾夫球場、屏北自行車道及品嚐當地生產的咖啡、紅藜、小米、芋頭、棗子、鳳梨等農特產品，更可飽覽屏北地區的風光。



▲永遠看不膩的山海景色在墾丁。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）