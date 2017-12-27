商用不動產市場冷 年交易量跌破500億

高力國際調研部董事李日寶分析，今年商用不動產主要買家以其它業種與製造業占比較高，分別約38%、36%，購入金額分別約181億、169億元；金融保險業今年投入金額僅43億元，統計以來首度跌破50億元；前10大商用不動產交易案中，僅富邦人壽以13億元向麗嬰房取得內湖總部大樓一筆。

高力國際統計，今年商用不動產整體交易量跌破500億元大關，創歷史新低，不及2008年金融海嘯時期706億元的7成，也比去年的703億元衰退3成，且第1、4兩季的交易量還不及百億元。

（中央社記者韋樞台北27日電）今年商用不動產交易冷到爆，全年交易量創下史上新台幣470億元新低，金融壽險業交易43億元。外商商仲高力國際董事總經理劉學龍認為，2018年房市買賣方謹記「決」字當道。

土地交易比商用不動產交易熱絡，主要是建築開發業者較積極所致。李日寶統計，全年土地交易金額約1187億元，年增約百億元，增幅逾9%。其中又以第4季土地交易較熱絡，單季土地交易額達407億元。

今年前10大土地交易案中，僅有3筆總金額超過30億元，其中單筆土地交易總額最大的是潤泰創新開發以35.5億元向潤泰創新國際買進約1600坪的南港土地；其次是潤泰創新國際以35億元向睿信建設(國產建材實業子公司)買進南港土地；另外璞真建設以27.1億元向維京群島和富遠東公司買進北市松山區454坪土地。

李日寶指出，今年建築開發業者購地金額約700億元，占整體土地交易總額近6成。建築開發業者中又以興富發建設(2542)購地最積極，全年購地金額近百億元，占建築開發業購地總額的15%，其中最大一筆是以22億元向自然人和惠宇建設買進台中南屯區1095坪土地。

高力國際董事總經理劉學龍表示，他從事房地產業27年首度看到商用不動產投資市場交易量低於500億元，他認為主要是資本市場金大挪移，壽險業加碼6000多億元投入股市，自然排擠房地產市場。

其次是買賣方的預期心理對成交認知差距擴大，觀望造成交易量萎縮；第三則是政府的高持有稅，對外資課徵所得稅率達35%，想前進台灣的外資聽聞房地合一稅要課所得稅35%，沒有一家可以接受，畢竟美國都已降稅，商業不動產不同於住宅，太高稅額不利台灣經濟活絡，住宅的打房政策不宜用在商用不動產。

劉學龍指出，2018年房地產市場應以「決」字當道，如果政府不把稅弄好，未來房市沒機會，而且台灣產業引擎在哪裡還不知道，房地產過去20年都是因某個驅動引擎帶動上揚，但現在看不到這個引擎，推動都更20年只看到6棟商辦大樓都更，實在太少。1061227