洛時推薦表現優異演員 值得影迷捧場

（中央社記者曹宇帆洛杉磯26日專電）又是美國影壇頒獎時節，可望入圍或得獎呼聲高的演員備受矚目，不過「洛杉磯時報」說，還有其他更多表現優異的演員，值得影迷捧場，包括韓裔演員周約翰。
韓裔美國電影演員周約翰（John Cho）的成名作是「美國派」（American Pie），最為人所熟知的是「星際爭霸戰」（Star Trek）系列等。
洛時（LA Times）推薦，值得影迷再三觀賞的電影，則是周約翰最新力作「構築心方向」（Columbus），他飾演異鄉客，這是他首次展現全方位的演技。
談及在電影「逃出絕命鎮」（Get Out）飾演女僕的貝蒂嘉布瑞爾（Betty Gabriel），媒體稱讚她的演技高超，值得其他演員仿效。
「王冠高度」（Crown Heights）的史坦費爾德（Keith Stanfield），搭配美式足球前舊金山49人隊的納迪奧斯瑪（Nnamdi Asomugha），報導說，這兩人在劇中的表現令人驚艷。
首位獲得小金人加持的女導演凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow），睽違影壇5年後的新作「底特律」（Detroit），報導說，因男星阿吉史密斯（AlgeeSmith）的表現，使得這部描述種族衝突的影片，呈現全新風貌。
另外，值得一提的還有「泥沼」（Mudbound）的傑森密契爾（Jason Mitchell）、「閨蜜假期」（GirlsTrip）的蒂芬妮哈戴許（Tiffany Haddish），以及「歡迎光臨奇幻城堡」（The Florida Project）的梅拉莫鐸（Mela Murder）等。1061227