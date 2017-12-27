洛時推薦表現優異演員 值得影迷捧場

（中央社記者曹宇帆洛杉磯26日專電）又是美國影壇頒獎時節，可望入圍或得獎呼聲高的演員備受矚目，不過「洛杉磯時報」說，還有其他更多表現優異的演員，值得影迷捧場，包括韓裔演員周約翰。

韓裔美國電影演員周約翰（John Cho）的成名作是「美國派」（American Pie），最為人所熟知的是「星際爭霸戰」（Star Trek）系列等。

洛時（LA Times）推薦，值得影迷再三觀賞的電影，則是周約翰最新力作「構築心方向」（Columbus），他飾演異鄉客，這是他首次展現全方位的演技。