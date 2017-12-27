被法官批異於常人　林美珠回應了

日前桃園地院法官審理職災案件時，在判決書上寫自己非「恐龍法官」，也不像行政院長賴清德、勞動部長林美珠「異於常人」，一廂情願輕信勞資協議的談判自由，判雇主賠償835萬元。林美珠今（27）日在立法院時被問及此事，僅表示尊重判決。

桃園日前有一名何姓男子因連續工作22日，導致中風無法行走與工作，雖然桃園市政府審定符合職災，但公司卻辯稱何男「本來就有病」，且加班是自願，雙方鬧上法庭。

審理此案的法官毛松廷在判決書上表示，本法官非一般鄉民謔稱之恐龍，亦不像行政院賴院長、勞動部林部長昧於基層勞動處境而異於常人地一廂情願輕信勞資協議的談判自由（加班作功德？），判雇主賠償何男835萬元。