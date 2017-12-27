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政治

被法官批異於常人　林美珠回應了

記者林仕祥／台北報導2017/12/27 14:33
▲勞動部長林美珠稱法官獨立，尊重判決。（圖／NOWnews資料照）
▲勞動部長林美珠稱法官獨立，尊重判決。（圖／NOWnews資料照）

日前桃園地院法官審理職災案件時，在判決書上寫自己非「恐龍法官」，也不像行政院長賴清德、勞動部長林美珠「異於常人」，一廂情願輕信勞資協議的談判自由，判雇主賠償835萬元。林美珠今（27）日在立法院時被問及此事，僅表示尊重判決。

桃園日前有一名何姓男子因連續工作22日，導致中風無法行走與工作，雖然桃園市政府審定符合職災，但公司卻辯稱何男「本來就有病」，且加班是自願，雙方鬧上法庭。

審理此案的法官毛松廷在判決書上表示，本法官非一般鄉民謔稱之恐龍，亦不像行政院賴院長、勞動部林部長昧於基層勞動處境而異於常人地一廂情願輕信勞資協議的談判自由（加班作功德？），判雇主賠償何男835萬元。

網友看後一片叫好，連時代力量立委黃國昌也大讚，「嗯，很久沒有看到這麼犀利的判決。給毛松廷法官鼓掌！」

勞動部長林美珠今日出席立法院社福衛環委員會時對此表示，法官獨立，尊重判決。至於台鐵車長驚傳猝逝一事，林美珠說，勞動部認為台鐵的排班雖然合法，但不合理，目前行政院核定要增加台鐵人力，但台鐵晉用方式特殊，需要時間逐步改善。

此外，總統蔡英文日前說「基本薪資3萬元」是她的夢想，林美珠對此表示，這是好的方向，會再研究，也希望在明年就能提出最低工資法草案。
 

關鍵字林美珠毛松廷異於常人台鐵最低工資法
蚍蜉撼樹、以武拒統　國台辦再嗆台金門軍車擦撞邊坡翻覆　釀1死1傷

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