大立光失守4000元 台股短期均線得而復失

台股今天走勢堅挺，電子穩盤，金融走揚，大盤最高來到10497點，一度站上5日線約10491點、10日線約10496和月線約10494點。不過尾盤電子漲幅收斂，股王大立光下挫4.8%，台股終場5日線、10日線和月線得而復失。

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）股王大立光終場下挫4.8%，股價失守4000元大關，台股短期均線得而復失。法人表示，量能稍嫌不足，短線缺少電子族群帶動，大盤不易突破，台股區間整理格局。

主要電子權值股漲跌互見，台積電終場收在225元，小跌0.4%，鴻海終場收92.2元，漲1.1%。股王大立光收在3805元，失守4000元大關，跌4.8%。聯發科收283元，漲1%。

金控股走堅，國泰金收在53.8元，漲1.7%；富邦金收50.4元，漲0.4%；中信金收20.3元，漲1.5%。

兆豐國際投顧表示，台股維持半年線約10554點以下整理，電子持穩未走低，塑化等傳產族群帶動指數走高，不過缺少電子族群帶動，大盤不易突破，短期需觀察明年1月中旬美股財報和台積電財報表現，預期台股短線在10400點到10600點區間整理。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天出現反彈走勢，不過量能稍嫌不足，呈現弱勢整理格局。

簡伯儀指出，台股月線約10494點下彎，短線若大盤無法扭轉月線，上有反壓、下有支撐，台股仍是區間整理格局，個股操作，可留意鋼鐵、造紙、塑化等原物料族群。1061227