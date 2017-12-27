總理自肥扯治裝 科索沃人繫領帶抗議

抗議群眾將約300條各種顏色與樣式的領帶繫在政府總部外頭，甚至連怪裡怪氣的襯衫都掛了出來，嘲笑哈拉迪納伊不知民間疾苦。

科索沃總理哈拉迪納伊（Ramush Haradinaj）通過議案，將自己的月薪從1500歐元（約新台幣5萬3260元）加到3000歐元（約新台幣10萬6520元），引起民眾強烈不滿。

（中央社科索沃首都普里斯蒂納26日綜合外電報導）科索沃總理理直氣壯地替自己加薪一倍，聲稱穿得體面也是他的工作之一；薪水僅占總理月薪一小部分的科索沃人，今天氣到將數百條領帶繫在政府總部外頭抗議。

「多倫多明星報」（Toronto Star）與法新社報導，科索沃是歐洲最貧窮的國家之一，平均月薪為354歐元（約新台幣1萬2572元），只占哈拉迪納伊月薪一小部分，且失業與貧窮率高達約30%。

哈拉迪納伊上週說明通過加薪議案時說：「我必須繫上領帶。我不能穿得隨隨便便上街，我必須有襯衫穿得體面。」

為了舉行今天的抗議活動，運動團體「圍牆之外」（Beyond The Wall）蒐集了多條領帶，繫在政府總部圍牆。

圍牆之外領導人之一梅赫梅迪（Kushtrim Mehmeti）說，哈拉迪納伊「不應忘記，他代表的是沒有領帶問題，但卻有貧窮問題的民眾」。

67歲的退休抗議民眾扎尼（Halil Xani）說，他一個月才賺75歐元（約新台幣2662元）。總理賺一個月，等於他要賺3年半。

扎尼說，加薪舉動「完全沒道理。不只有領導人，我也需要錢」。

根據獨立巴爾幹通訊社（Independent BalkanNews Agency），與其他西巴爾幹國家總理相比，哈拉迪納伊薪水為當中最高。阿爾巴尼亞總理月薪為1700歐元、馬其頓總理薪水為1300歐元、蒙特內哥羅總理一個月賺1130歐元、塞爾維亞總理薪水為1000歐元。（譯者：中央社張曉雯）1061227