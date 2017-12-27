NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈破最大宗走私毒案　陳光復頒獎勉勵陸軍微電影　嗆聲共軍犯台必遭痛擊HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
鉅亨網

台股盤後－電傳原料股漲翻 大立光憔悴下探年初起漲

鉅亨網2017/12/27 14:35
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台股今 (27) 日在國巨晶片電阻漲價及美國將公布基礎建設計畫消息下，被動元件族群由大毅漲停領軍，國巨也蓄勢挑戰 350 元大關，塑化、造紙及鋼鐵族群也聯手強攻，推升指數開高震盪走高，不過股王大立光則是獨自憔悴，一度回跌到 3800 元，逼近年初起漲點的 3780 元，終場指數上漲 64.76 點，以 10486.67 點作收，成交值 907.37 億元。

櫃買市場也跟進反彈，由化學、電子零組件、生醫等類股領漲，開高走高，終場上漲 0.86 點，以 146.05 點作收，成交值 309.29 億元。

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是造紙類股，漲幅達 4.4%，油電然氣上漲逾 3%，塑膠、玻陶也漲逾 2%，電器電纜、鋼鐵、紡纖、觀光、其他電子漲幅也超過 1%，化學生醫、金融、通信網路、電腦設備、食品、其他類、航運、資訊服務、汽車、電子通路、橡膠、電機機械、貿易百貨、建材營造等也均收紅。

至於下跌類股則有生醫、半導體、水泥及光電類股。

股王大立光成為台股今天的弱勢指標，儘管早盤一度相對抗跌，不過中場過後賣壓湧現，壓抑股價跌破 4000 元大關，最低來到 3800 元，直逼今年起漲點 3780 元，等於今年持有大立光的股民全部做白工。

至於原物料族群則是資金買盤標的，而且類股包括電子及傳產，像是被動元件、MOSFET、塑化、鋼鐵、造紙等均見到資金湧入。

被動元件因為漲價題材由 MLCC 蔓延到晶片電阻，其中龍頭廠國巨宣布先行暫緩接單，市場預期將調漲報價，推升股價直逼 350 元大關，也帶動大毅、光頡、智寶、立敦及凱美亮燈漲停，其他包括奇力新、鈞寶、美磊、佳邦、禾伸堂、天揚、金山電、立隆電也漲逾 1%。

傳產族群則由台塑四寶的台塑化大漲 4% 帶動，台化、台塑及南亞也漲逾 1%，二線廠的國喬及台達化更是亮燈漲停，其他包括台苯、中石化、聯成、華夏、台聚、亞聚等也漲逾 2%。

鋼鐵及水泥股則是因為美國將在 1 月公布基礎建設計畫，市場預期心理推動買盤湧入，其中東泥漲逾 2%，大成鋼、中鴻、中鋼構、燁興、燁輝、官田鋼等漲幅更達 3%，另外第一銅更因為中國江西銅業被勒令停業，股價直攻漲停。

分析師林孟漢表示，台股今天由漲價股帶動強攻，顯示資金在連假前夕，對於基本面相對穩定的個股還是相對有信心，才敢抱股過假期，因此在電子股缺乏人氣之下，原物料族群仍將是撐盤要角。

 

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台股盤後被動元件鋼鐵塑化水泥美國基礎建設晶片電阻油價大立光headline
百年老店奇異的噩夢年 眾人...台媒誤報？蘋果砍的其實是i...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan