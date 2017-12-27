蔡素娟認購千張門票助若竹兒建家園　澎恰恰：台灣很溫馨

對環境深入體悟，篤定認知「工」字難出頭。是以，所從事的行業多與商務有關，在「誠信」與「利他」原則堅持下，讓蔡素娟總經理得以在47歲時，就可以自在選擇退休，同時快樂的陪伴父母長輩圓滿走完下半輩子的人生；小孩也可以安適而無憂慮的在國外完成學業，有意義的學習、規畫自己的未來。

蔡素娟總經理出身40年代的工人家庭，17歲即學會自力更生，自給自足的完成高中學業，以當初的時空背景，女性得以在艱困環境下，完成高中學歷，實非易事，可見其堅毅個性與奮發上進心。

嘉義市樂億皇家渡假酒店總經理蔡素娟，為協助若竹兒教育基金會籌措經費興建永久家園，主動義助興辦團體，多次免費提供活動場地、餐食、住宿給藝人澎恰恰等所有參與活動人員，並在義賣活動時，自掏腰包一次認購1,000張門票，讓藝人澎恰恰覺得「台灣很溫馨」。

兒子為了孝順而投資酒店，目的是希望蔡總有一個屬於自己的自在空間可以用餐、下午茶與隨心所欲的進行休閒活動，這樣的好意，著實也讓蔡總有了一段悠閒的好日子；酒店却因人為與時空環境的變異，使得經營景況不如預期。在幾次的董事會中，蔡總雖不被看好，却仍被委以重任接管酒店經營。



▲蔡素娟總經理讚助若竹兒基金會活動場地與食宿，同時自掏腰包義購1,000張門票，讓藝人澎恰恰覺得「台灣很溫馨」。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2017.12.27）

做生意在行，經營酒店却是門外漢，蔡總告訴自己必須快速歸零從頭學起，期許自己在3到6個月內務必讓酒店立於不敗之地，因為蔡總顧慮與憂心於「酒店內有100多位員工，代表有100多的家庭的生計與酒店營運息息相關，所以即使虧也要虧自己」。這樣的社會責任與使命，讓蔡總心裡有了底，也有了盤算與計畫。

蔡素娟接任酒店總經理後，就開始埋頭苦幹，每天的工作時間不少於16小時，凡事都儘可能的親力親為，內部事務、外部業務帶頭做起，上行下效的打破許多不當的潛規則，蔡總說「雖然很辛苦，但一切都值得。」，終於讓酒店的一切都步入正軌運行。

接管酒店經營二年，蔡總讓酒店營運轉虧為盈，雖然大環境還是一直不太好，但酒店的業績仍在穩定成長中。 蔡素娟總經理雖年近耳順，使命感趨使而渾身是勁的對工作充滿熱情，對外協調一諾千金絶不出爾反爾，即使吃了虧仍能信守承諾依照約定，讓人不禁由衷敬佩，也不難想像蔡總的成功絶非偶然。