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台媒誤報？蘋果砍的其實是i8單不是iX？

鉅亨網2017/12/27 14:37
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根據 Rosenblatt Securities 分析師 Jun Zhang 最新報告，他認為有關 iPhone X 砍單可能是個誤解，蘋果 (AAPL-US) 應該是削減 iPhone 8 的產量，而非 iPhone X。

據《Apple Insider》報導，Zhang 指出，iPhone X 量產仍按照計畫進行，在中國銷售持續成長。目前沒有證據顯示，在年底假期過後，iPhone X 有減產的跡象，反倒 iPhone 8 第 4 季產能減緩。

Zhang 仍維持蘋果股票「買入」評級，目標價 180 美元。

Zhang 強調，在這次假期期間，北美市場 iPhone X 銷量保持穩定，過去 2 周在中國市場甚至出現增溫，iPhone X 的銷售額可能會超過 iPhone 8/8 Plus 的總和。

Zhang 指出，iPhone X 的零組件，包括 3D 感測元件及 OLED 都沒有砍單，這兩者是 iPhone X 的專用零件。因此，他相信蘋果減產的，是 iPhone 8/8 Plus。iPhone 8 系列原本就較不受歡迎，明年第 1 季減產 400-500 萬支，並不令人意外。

蘋果股價周二收 170.57 美元，下挫 2.54%。市場認為，主要是受 iPhone X 砍單傳聞的影響，也有一些人相信，iPhone X 價格高達 999 美元，影響購買意願。

蘋果股價

 

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