立院法制局遭批混飯吃 林志嘉：會檢討

民主進步黨籍立法委員段宜康提案指出，立法院法制局包含法案評估、議題分析、專題研究，但卻嚴重勞務不均，竟有3人3年內產出不到10案。他說，法制局是處理法律案的專業幕僚，卻做了「女性警察制服之研析」、「孤狼式恐怖攻擊防治之研析」，研究這個要幹什麼？都不是法制局業務。

段宜康說，要是法制局有400個研究員，行有餘力去做這些研究，「我給你拍拍手」，法制局要就擴編，讓它真正發揮功能，不然就裁撤，不需要寫這些研究報告，把大部分力氣做這些不該是法制局做的專案，「講難聽一點你們是在混飯吃」。

林志嘉表示，原則上同意段宜康指出的方向，人力不足就擴編，立法院的確需要法制局作為法制幕僚，現在只有40幾位編制，要配合所有立委、行政院提案數，「有點先天不足」，對於研究能量不足、整體人力配置、提升研究質量等，立法院責無旁貸，會支援立委審查法案的能力與素質，未來會做檢討並向司法及法制委員會提出書面報告。

段宜康說，現在狀況沒改變，當然不可能同意擴編，「下會期我就提案裁撤法制局」。經協商後，「立法諮詢業務」預算凍結新台幣200萬元，待法制局提出檢討報告或改善精進作為後，予以解凍。1061227