無現金年代 2020印度數位支付成主流

亞格拉沃表示，行動裝置如電子錢包、線上支付銀行、VISA、萬事達卡（Master Card）等發卡機構，發展的BharatQR電子支付系統，及電子認證等新一代支付架構，在印度創造新的數位支付管道及數位效能，過去幾年數位支付大幅成長，引起業界熱烈討論。

國際數據資訊公司洞察金融趨勢部（IDCFinancial Insights）資深研究經理亞格拉沃（AnujAgrawal）在報告中指出，印度數位支付行業發生重大的變化。

他認為，可以肯定的是未來幾年，印度消費者、企業和政府都將轉型至數位支付。

國際數據資訊公司的報告預測，印度的端點銷售系統（POS）交易量與金額比例，在2020年將超過自動櫃員機。

根據印度儲備銀行（印度央行）10月的數據，數位交易量達9.65億筆，創下歷史新高。去年8月推出用於行動支付的統一支付介面（UPI）平台交易筆數，10月較9月成長150%；UPI平台交易金額10月達702.8億盧比（約新台幣327.8億元），較9月成長33%。

報告預測，印度2017財政年度（2017年4月至2018年3月）的數位支付年成長率，將從2013財年的32%提高至62%。

印度總理莫迪（Narendra Modi）2016年底宣布廢除大面額舊鈔時曾經指出，將推動印度成為無現金的社會，因此大力推動數位支付，甚至給消費者優惠，希望鼓勵使用。1061227