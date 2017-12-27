圖輯／阿沁、花花結婚3周年　創作詞曲獻給她

▲阿沁發片老婆花花和女兒都到場支持。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）
▲阿沁發片老婆花花和女兒都到場支持。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）
▲阿沁發片老婆花花和女兒都到場支持。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）
▲阿沁發片老婆花花和女兒都到場支持。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）
▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）
▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）
▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）
▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）
▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）
▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）
▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）
▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）
▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）
▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）
▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）