圖輯／阿沁、花花結婚3周年　創作詞曲獻給她

阿沁睽違10年，再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》，阿沁今(27)日發片現場，連唱了出道10年來的情歌組曲，說出出道10年的點點滴滴。老婆花花帶了兩位女兒也到發片現場支持，剛好今日阿沁與老婆結婚3周年，他在專輯中特別為花花創作了一首歌曲「雙雙對對」，現場也唱了這首歌給老婆和女兒聽，還特別準備了「花花蛋糕」，謝謝老婆的支持。