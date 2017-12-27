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圖輯／阿沁、花花結婚3周年　創作詞曲獻給她

圖輯／記者林柏年2017/12/27 15:53

  • ▲阿沁發片老婆花花和女兒都到場支持。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）

  • ▲阿沁發片老婆花花和女兒都到場支持。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）

  • ▲阿沁發片老婆花花和女兒都到場支持。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）

  • ▲阿沁發片老婆花花和女兒都到場支持。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）

  • ▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）

  • ▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）

  • ▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）

  • ▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）

  • ▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）

  • ▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）

  • ▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）

  • ▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）

  • ▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）

  • ▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）

  • ▲阿沁睽違10年再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.27）

阿沁睽違10年，再度發行個人全創作專輯《畢卡索的謊言》，阿沁今(27)日發片現場，連唱了出道10年來的情歌組曲，說出出道10年的點點滴滴。老婆花花帶了兩位女兒也到發片現場支持，剛好今日阿沁與老婆結婚3周年，他在專輯中特別為花花創作了一首歌曲「雙雙對對」，現場也唱了這首歌給老婆和女兒聽，還特別準備了「花花蛋糕」，謝謝老婆的支持。

關鍵字阿沁花花畢卡索的謊言雙雙對對
小嫻撇陰霾現身　張文綺竟提健身房周興哲豔福不淺　與許瑋甯磨鼻子

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