南韓1月1日起時薪調升到台幣203元、台灣則為台幣

信報財經新聞今 (27) 日報導，南韓企劃財政部發布《2018 年政策更新手冊》規定，2018 年起最低時薪上調 16.4% 至 7530 韓圜 (約 54.52 港元、約台幣 203 元)，創 17 年以來最高增幅紀錄；按日薪標準計算，8 小時日薪 6.024 萬韓圜 (約 436.18 港元、約台幣 1675 元)，比 2017 年增加 8480 韓圜 (約台幣 228.96 元)。

2018 年 1 月 1 日起，台灣的基本工資調升， 每小時基本工資調整為新臺幣 140 元， 預估約有 39 餘萬名勞工受惠 ；每月基本工資為新臺幣 22000 元，預估約有 166 餘萬名勞工受惠。然而南韓同樣也在 1 月 1 日調薪。

依台灣勞動部 日前發布的國際勞動統計資料， 2016 年台灣工業及服務業受僱勞工平均月薪（含獎金及加班費）為 4 萬 8790 元，年增 0.62%。

亞洲四小龍中 2016 年勞工平均月薪漲幅最高的是南韓年增達 3.78%，薪資已飆升到 9 萬 700 元；新加坡勞工去年平均月薪不但已達 11 萬 3280 元，年增率也有 3.72%；香港約 5 萬 9231 元，年增 2.85%。而台灣去年則為 4 萬 8790 元，年增 0.62%，敬陪末座。

值得一提的是，依照經濟日報報導指出，台灣勞動部國際勞動統計資料顯示，2016 年各國製造業廠商僱用勞動報酬成本（即勞工薪資），綜觀十年來各主要國家單位製造業勞動成本，以台灣降 2.4% 最多，但十年來台灣勞動生產力（每小時產出）年增率 5.2%，卻是各國最高。

從數據也證明了台灣勞工工作很拼命，然而 雇主僱用成本卻不斷降低， 台灣勞工低薪困境，執政者卻彷彿置若罔聞。