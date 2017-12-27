北韓被制裁 金正日御廚：進口魚絕跡

現年70歲的藤本健二於1980年代後期到2001年擔任金正日專屬廚師，他於2001年回到日本後，去年8月再次回到北韓，並於今年1月在平壤中心地帶的樂園百貨店內開設名為「高橋」的日式餐廳。

南韓「朝鮮日報」今天在「People & Story版」頭條引述日本Nippon電視台於25日採訪藤本健二的消息，作了這項報導。

（中央社記者姜遠珍首爾27日專電）曾任前北韓國防委員長金正日御廚，今年1月在平壤開設餐廳的日籍廚師藤本健二表示，北韓接連進行核試和試射，國際社會決定加強對北韓制裁，因此，目前北韓進口魚已絕跡。

藤本健二說，國際社會嚴厲制裁北韓，進口魚已在北韓境內絕跡，只能買到北韓產海鮮。

報導指出，藤本健二再次前往北韓後，去向不明，但今年2月由旅日親平壤韓僑組織「在日朝鮮人總聯合會」機關報「朝鮮新報」對他進行報導，才傳出他的消息。

藤本健二在平壤開設日式餐廳的原因，「朝鮮新報」報導稱，藤本健二說是為了改善日本和北韓的關係，以及實現兩國之間交流正常化。

報導指出，「藤本健二」是在日本使用的假名。出身日本秋田縣的他，並未披露真名。他的北韓名字叫「朴哲」（音）。1987年首次赴平壤在高級酒店餐廳擔任廚師的他，當時被叫到金正日處做壽司，因為這段緣分，1989年被提拔為金正日的專屬廚師。

此後，藤本健二贏得了金正日的完全信賴，還扮演其子金正哲、金正恩兄弟的遊戲對象。他1989年與北韓國民歌手嚴正女結婚，加入勞動黨，但2001年4月，以購買食材為由回國後，就沒有回到北韓。

日本媒體報導，在平壤生活時，藤本健二對自己的一舉一動都被報告給北韓當局感到不安，其實他是從北韓逃出的。

報導指出，藤本健二的妻子和女兒嚴正美（音，25歲）住在平壤。藤本健二之所以著名，是因為金正恩。

藤本健二在2003年出版的「金正日的廚師」一書中寫道：「繼承人只有金正恩。」顛覆了世間將金正男作為金正日繼承人的預期。7年後的2010年，金正恩被指定為繼承人。金正恩真正的生日（1983年1月8日）和小時候的軼事、性格等，透過藤本健二的書為世人所知。1061227