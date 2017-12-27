蘋果承認讓舊iPhone降速 美消費者控詐欺

路透社報導，這些訴訟都是在加州、紐約州與伊利諾州的聯邦地區法院提出，尋求代表全美數以百萬計iPhone使用者提出集體訴訟。以色列「國土報」（Haaretz）報導，民眾昨天也在以色列提出類似訴訟。

訴訟文件又說，過去一年來，蘋果公司（AppleInc.）更新軟體的舉動，可能誤導iPhone使用者採取其他作法解決問題。

（中央社舊金山26日綜合外電報導）蘋果公司20日坦承一年前開始更新iPhone軟體，讓手機速度降速以彌補電池效能下滑後，美國一週內出現8起向聯邦法院提出的訴訟，聲稱蘋果未予提醒，無異是欺騙iPhone使用者。

蘋果上週首度承認並詳細地說明，「去年」起對iPhone6、iPhone 6s、iPhone SE與iPhone 7釋出的作業系統更新中包含了一項功能，替處於低溫、老化或低電量狀態的電池，排除電源供應的困難。

蘋果說，為了防止零件受損，預防措施會讓沒有調整過的手機無預警關機。

iPhone處理器速度測試軟體開發商Primate Labs18日發布分析報告，發現手機處理速度忽快忽慢，推斷軟體變更是背後原因。

舊金山22日提出的一起訴訟說，沒有修補軟體，「電池」無法滿足處理器速度引發的需求，就是瑕疵。

訴狀說：「在解決電池瑕疵問題上，蘋果沒有向所有受影響的iPhone提供免費電池更換，反而試圖掩蓋電池瑕疵。」

部分訴訟提到，大家現在覺得問題在於，使用者去年可能會認為應用程式當機或性能變慢，是電腦處理器老化所致，因此選擇購買新機，但真正原因可能在於電池性能下降，只要花一些錢更換就能解決。

波士頓大學（Boston University）專研消費者科技法的教授范羅（Rory Van Loo）說：「如果消費者知道蘋果更新軟體的真正性質，他們可能就會更新電池，而非購買新iPhone，那麼在提出某種不實陳述或詐欺指控上，可能就更站得住腳。」

不過，柏克萊科技法律中心（Berkeley Centerfor Law & Technology）主任賀夫那格（ChrisHoofnagle）在電子郵件中說，蘋果可能也沒有做錯。

他說，關於老舊產品，「我們還沒有消費者保護規範」。他以出現安全瑕疵的裝置為例，聲稱「有道德的作法包括降低性能或甚至讓裝置無法運作」。（譯者：中央社張曉雯）1061227