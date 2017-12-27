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中央社

解放軍擾台 陸軍：企圖侵犯必遭頑強抵抗

中央社2017/12/27 14:55
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者呂欣憓台北27日電）歲末年終之際，國防部和陸軍今天都發布影片，表現國軍的努力。陸軍更對中共喊話「對於任何企圖侵犯國家、傷害人民、輕忽我們能力的敵人，必將遭遇到始料未及的頑強抵抗。」

國防部以「感謝有你、幸福共好」為主軸拍攝慶祝中華民國107年元旦形象影片，在軍聞社製作的影片中，以不同軍種、職務的官兵，以及社會各行各業的民眾，手持「感謝有你」與「幸福共好」標語牌入鏡。

國防部表示，安居樂業的日常，其實是有國軍弟兄姊妹們，在各個角落盡忠職守，默默的奉獻，維護國家社會的安全，感謝國人的支持與肯定，讓大家一起繼續加油，讓自己家庭、國家更加美好。

陸軍司令部今天也發布「迷彩榮耀」微電影，肯定全體官兵的辛勤努力，並回顧這一整年的成效紀錄。

陸軍司令部說，官兵在這一年歷經駐地訓練、基地測驗到聯勇操演、實兵對抗；從漢光實兵驗證到重砲保養射擊，加上新興兵力相繼成軍，官兵在反覆的戰備任務訓練中鍛鍊，已經成就勇猛頑強的戰力，陸軍「誓願作政府和人民最堅強的後盾」。

陸軍司令部指出，軍隊是為了勝利而存在，面臨中共從島內、國際社會，以文字、影像方式，透過網路、媒體所釋放的恫嚇訊息，甚至面對中共軍機、船艦頻繁遠海長訓的挑釁行動，證實敵人從未放棄武力犯台的企圖，國軍必須持續建構並強化戰鬥實力，這才是捍衛國家最好的保障。

「迷彩榮耀」影片中的台詞寫道：「面對威脅，我們有不懼脅迫、抵抗侵略、奮戰到底和無畏犧牲的決心，對於任何企圖侵犯國家、傷害人民、輕忽我們能力的敵人，必將遭遇到始料未及的頑強抵抗。」1061227

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