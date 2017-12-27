解放軍擾台 陸軍：企圖侵犯必遭頑強抵抗

（中央社記者呂欣憓台北27日電）歲末年終之際，國防部和陸軍今天都發布影片，表現國軍的努力。陸軍更對中共喊話「對於任何企圖侵犯國家、傷害人民、輕忽我們能力的敵人，必將遭遇到始料未及的頑強抵抗。」

國防部以「感謝有你、幸福共好」為主軸拍攝慶祝中華民國107年元旦形象影片，在軍聞社製作的影片中，以不同軍種、職務的官兵，以及社會各行各業的民眾，手持「感謝有你」與「幸福共好」標語牌入鏡。

國防部表示，安居樂業的日常，其實是有國軍弟兄姊妹們，在各個角落盡忠職守，默默的奉獻，維護國家社會的安全，感謝國人的支持與肯定，讓大家一起繼續加油，讓自己家庭、國家更加美好。