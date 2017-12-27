震撼教育！女大生霸氣掀裙露OO　獲網友讚翻

毒品總是令人一失足成千古恨，萬萬碰不得！一名女大生在「Dcard」中勇敢和網友告白，坦言自己曾受到毒品的危害，導致膀胱損傷，雖已經成功戒毒，但仍必須要包尿布生活，此外，她掀裙大方露出尿布，獲得網友們一片讚賞。
該名女網友表示，高中時跟著男友接觸毒品，她的人生從此跟著改變了。慶幸的是，現在的她已經離開當時的男友，也成功擺脫毒品，但卻付出了極大的代價，她說：「只是有些事情再也回不去了，就是我的膀胱！」
女大生接著說：「相信我新聞都沒有騙你，我現在治療過後還是10分鐘就憋不住想尿，我也慢慢習慣穿上尿布」並且附上了一張照片，照片中她霸氣掀起短裙，露出了裙底的尿布，她說：「穿尿布其實不可恥，可恥的是你繼續沈淪在黑暗之中，拉不回來」正向的態度獲得網友們鼓勵。
文章掀起一陣熱議，網友們紛紛留言，「很佩服妳積極正向的想法」、「幸好妳成功走出來了，值得學習」、「很震撼的兩張照片」、「很棒的勸世文」、「恭喜妳！還有，妳真的很棒」。
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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▲女大生霸氣掀裙露尿布，獲網友讚翻。（圖／翻攝自Dcard）