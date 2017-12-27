震撼教育！女大生霸氣掀裙露OO　獲網友讚翻

毒品總是令人一失足成千古恨，萬萬碰不得！一名女大生在「Dcard」中勇敢和網友告白，坦言自己曾受到毒品的危害，導致膀胱損傷，雖已經成功戒毒，但仍必須要包尿布生活，此外，她掀裙大方露出尿布，獲得網友們一片讚賞。

該名女網友表示，高中時跟著男友接觸毒品，她的人生從此跟著改變了。慶幸的是，現在的她已經離開當時的男友，也成功擺脫毒品，但卻付出了極大的代價，她說：「只是有些事情再也回不去了，就是我的膀胱！」