宏達電觸角多元 劍指醫療物聯網商機

（中央社記者江明晏台北27日電）宏達電近年觸角多元，除智慧機、VR事業外，近期在精準醫療頗有斬獲，加上在美國取得用於偵測跌倒意外的智慧燈泡專利，顯示宏達電在醫療與物聯網的野心。

國外科技網站SlashGear報導指出，宏達電向美國專利局申請的一項新專利已獲得批准，這項專利與智慧照明相關，能夠檢測使用者在房間內跌倒並示警。

報導指出，宏達電設計的燈泡一體式設備，可相容於標準燈泡插座，和傳統燈泡不同的是，透過內建的感測功能，可偵測使用者的動作，判斷是否有跌倒的意外發生。