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宏達電觸角多元 劍指醫療物聯網商機

中央社2017/12/27 14:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北27日電）宏達電近年觸角多元，除智慧機、VR事業外，近期在精準醫療頗有斬獲，加上在美國取得用於偵測跌倒意外的智慧燈泡專利，顯示宏達電在醫療與物聯網的野心。

國外科技網站SlashGear報導指出，宏達電向美國專利局申請的一項新專利已獲得批准，這項專利與智慧照明相關，能夠檢測使用者在房間內跌倒並示警。

報導指出，宏達電設計的燈泡一體式設備，可相容於標準燈泡插座，和傳統燈泡不同的是，透過內建的感測功能，可偵測使用者的動作，判斷是否有跌倒的意外發生。

宏達電建議，家中最危險的地方就是浴室，這個設備可偵測是否有人在浴室內滑倒，同時檢測其生命跡象，在健康與照護商機上頗有潛力，相關的技術也可用於提醒房間裡的人是否維持久坐，提醒用戶該起來伸展筋骨。

這項智慧燈泡專利明顯劍指物聯網與健康照護商機，除智慧型手機與虛擬實境（VR）外，物聯網與智慧健康領域將是宏達電關注的重點。

宏達電近期在醫療領域頗有斬獲，聚焦人工智慧（AI）醫療、虛擬實境（VR）醫療，宏達電醫療事業部總裁張智威表示，未來3至5年台灣精準醫療將興起，宏達電深耕AI醫療是亞洲第一，12月初，HTC DeepQ健康醫療事業部與萬芳醫院合作，推出全台首位人工智慧（AI）醫療服務聊天機器人「萬小芳」。

宏達電目前在醫療領域的成果還包括攜手馬偕醫院合作開發用藥通APP、疫苗接種的萌寶日記、DeepQ醫學百科，及獲高通醫學大賽，能檢測12項目疾病的Tricorder XPRIZE檢測儀等；今年9月，宏達電與衛生福利部疾病管制署合作推出Line聊天機器人「疾管家」。1061227

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