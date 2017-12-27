摩洛哥死亡礦坑 數百人賭命討生活

（中央社摩洛哥吉拉達27日綜合外電報導）摩洛哥北部偏遠的礦業市鎮吉拉達（Jerada），每天有數百名礦工在危險的廢棄採煤礦坑，賣命換來微薄收入，居民自稱這是「死亡礦坑」。

法新社報導，上週一對兄弟死於地下85公尺的坑道意外，在這貧困城市引發一連多天的大規模抗議活動。

22歲的阿布杜拉薩（Abderrazak Daioui）與這兩兄弟一起工作，驚險躲過厄運。他說：「胡辛（Houcine）、傑杜萬（Jedouane）就在我下面不遠而已。」

「他們其中一人朝水平方向挖，挖到了水井，我們都淹在水裡，我抓住我的繩子、想辦法逃出來，他們沒那麼幸運。」