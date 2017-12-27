摩洛哥死亡礦坑 數百人賭命討生活

（中央社摩洛哥吉拉達27日綜合外電報導）摩洛哥北部偏遠的礦業市鎮吉拉達（Jerada），每天有數百名礦工在危險的廢棄採煤礦坑，賣命換來微薄收入，居民自稱這是「死亡礦坑」。
法新社報導，上週一對兄弟死於地下85公尺的坑道意外，在這貧困城市引發一連多天的大規模抗議活動。
22歲的阿布杜拉薩（Abderrazak Daioui）與這兩兄弟一起工作，驚險躲過厄運。他說：「胡辛（Houcine）、傑杜萬（Jedouane）就在我下面不遠而已。」
「他們其中一人朝水平方向挖，挖到了水井，我們都淹在水裡，我抓住我的繩子、想辦法逃出來，他們沒那麼幸運。」
阿布杜拉薩住在一間還沒蓋好的簡陋屋子裡，他要賺錢養妻女、6個兄弟與80歲的父親。父親過去也是礦工。
阿布杜拉薩說：「別無選擇、沒工作可找，所以只好拿命來搏。」在礦坑工作超過3年，阿布杜拉薩每天賺11美元（約新台幣330元）的微薄薪水。
他說每天要喝「大量牛奶」，用來抵消他吸入的煤粉塵對身體的影響。
這對23歲、30歲的礦工兄弟之死，點燃了居民的抗議浪潮，指責政府讓他們自生自滅。數千人今天抗議經濟邊緣化，指責政府「遺棄」人民。
示威群眾把摩洛哥國旗扛在肩上，強調抗議過程平和，高喊著「人民想要經濟變好」。一名失業的畢業生說：「在學校完成學業的年輕人，怎麼會跟他們的父母一樣命運，最終進入死亡礦坑。」
礦業過去是吉拉達的經濟命脈，一度雇用約9000名礦工，直到1990年代後期，政府聲稱營運太過昂貴而關閉礦坑。
此後，成千上萬人搬離吉拉達，人口數從原本的6萬人減少為不及4萬5000人。僅管礦業已經關閉，但年輕人還是帶著不足的安全裝備、大膽進入礦坑，設法徒手挖礦好賣給當地的商人。
阿布杜拉薩說，「要命意外很常發生」，他的叔伯、兩個年輕的家人都死於礦坑意外。（譯者：中央社林宏翰）1061227