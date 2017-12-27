教團質疑亞太學院無心經營 校方澄清

高教工會指出，惡意「把學校辦倒」來覬覦退場鉅額校產的學校，教育部不該只是公布註冊率來示警，對於顯然無心經營學校、屢屢違反教育法令的禿鷹集團，教育部應按「私立學校法」規定，依法解散董事會、回歸公益董事治校或退場，才能夠保全師生權益。

台灣高等教育產業工會今天發布新聞稿表示，亞太創意技術學院自2002年起進入公益董事辦學階段，105學年四技日間部註冊率仍超過4成5，但105年8月移轉給怡盛集團後，部分科系開始停招，106學年四技日間部僅剩觀光餐旅系，且只招到一人，導致註冊率只剩2%。

亞太技術學院主任秘書劉佩怡受訪時表示，教育部原打算讓學校退場，後來找到怡盛集團董事長願意捐資，才挽救這個學校，為了讓學校有復興機會，必須調整某些招生不好的科系，留下一些好科系，雖然四技日間部僅剩一系，但經進修部努力招生後，全校總註冊率已達到69.32%。

劉佩怡指出，學校也打算新增科系，今年4月提出新的版本計畫書，包括增設物業管理所和公共安全系，現在已經通過校務會議和董事會議，準備提交給教育部，也希望教育部能盡快通過審核，絕非如部分教師所說的要惡意辦倒學校。

教育部技術及職業教育司長楊玉惠受訪時表示，亞太學院除了主動停招的科系外，也因為教學品質未達標準，因此106學年四技日間部只有觀光餐飲系被核定可以招生，新董事會去年規劃新增設的科系，但因課程師資還不完整，因此教育部未核定，也希望學校盡快提交今年的新設科系計畫書。

楊玉惠指出，相信沒有學校會故意退場，且私校法也規定，私校要處分校產，必須經過教育部核定，私校董事會不能隨意停辦學校去淘空校產變賣，如果學校有心辦學，教育部會給予協助，如果學校無心辦學，將依相關法令進行處置。1061227