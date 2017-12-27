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中央社

彰化市鐵路高架化 縣府規劃遷進特區

中央社2017/12/27 15:01
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）交通部長賀陳旦今天應立法院交通委員會邀請，南下了解彰化市鐵路高架化進度。彰化縣長魏明谷指出，鐵路高架化後，縣府可和台鐵合作興建包含轉運站的大樓，將縣府遷移到大樓。

賀陳旦上午應立法院交通委員會邀請，到彰化火車站實地了解彰化市鐵路高架化工程計畫內容，也前往彰化演藝廳和民眾座談，說明高架化工程進度以及聽取民眾的意見，魏明谷、民主進步黨籍立法委員陳素月、黃秀芳等人陪同。

賀陳旦一行人先抵達彰化火車站聽取簡報，也爬上橫跨彰化火車站前後站的天橋，了解火車站周邊的交通狀況；魏明谷指出，員林鐵路高架化工程從民國96年開始推動，如今已經完工，彰化市鐵路高架化工程，他決定採用原地高架化的方案，相信對地方的衝擊較小。

魏明谷表示，縣府規劃，鐵路高架化完工後，可以利用原先彰化機務段遷走後的土地規劃成特區，整併火車站周邊客運路線興建包含轉運站在內的商辦大樓，彰化縣政府遷進大樓，以促進彰化火車站周邊地區繁榮。

賀陳旦則說，目前彰化市鐵路高架化工程的評估報告還沒有送到他的桌上來，如果送上來，他會蓋章，隨即進行規劃，最快民國111年可以動工。

根據彰化縣政府的規劃，彰化市鐵路高架化採取原線高架化的方案，高架化路段從烏溪南岸到大埔截水溝，全長約9.2公里，工程採取4軌道布設，可以消除4處平交道以及8處地下道和陸橋，完工後除了原有的彰化站外，還新增金馬站和中央站，連接台中捷運綠線，紓緩彰化市區的交通負荷。1061227

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