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被邱議瑩罵跟環團一起羞辱綠委　林淑芬嗆別模糊焦點

記者林仕祥／台北報導2017/12/27 15:21
▲民進黨立委林淑芬表示，希望民進黨用行動證明會推出一個改革、進步的「礦業法」。（圖／NOWnews資料照）
▲民進黨立委林淑芬表示，希望民進黨用行動證明會推出一個改革、進步的「礦業法」。（圖／NOWnews資料照）

立法院經濟委員會今（27）日審查礦業法修正草案時砲聲隆隆，民進黨立委邱議瑩大罵林淑芬「妳跟環團站在一起羞辱本黨委員是什麼意思？」林淑芬回嗆，不要模糊焦點，用行動證明民進黨會推出一個改革、進步的「礦業法」吧。

立法院經濟委員會審查礦業法修正草案時，邱議瑩對著林淑芬大喊，「妳跟環團站在一起羞辱本黨委員是什麼意思？」對此，林淑芬在臉書表示，她的立場就是要讓礦業永續合理經營、新舊礦可以公平競爭，守護環境。

林淑芬說，不懂邱議瑩說的跟環團站在一起羞辱本黨立委是什麼意思？是環團公開政治獻金就是羞辱嗎？還是站在守護環境的立場就是羞辱？

林淑芬指出，立法院會議室屬於公眾資源，立法委員商借會議室提供民間團體開記者會並非特例，商借會議室之前只知推動礦業法修法，她本於尊重團體自主性，無權事先審查言論。

林淑芬強調，自己非環團成員、金主，沒有能力與權利要求環團應該怎麼操作修法。更何況從礦業法修法倡議開始，環團不只跟她，還與民進黨立委高志鵬、蘇治芬、尤美女、親民黨立委周陳秀霞、時代力量立委黃國昌、高潞以用等跨黨派委員一起共同努力，何來羞辱本黨同僚之說？

林淑芬感嘆，好不容易「礦業法」能被好好審查，早上大聲爭執中，連民進黨立委管碧玲也被無端波及，但經濟部常務次長王美花已首度鬆口，展限要取得私有土地、公有土地所有權和使用權人同意，要做關礦計畫等要件。

林淑芬說，請不要再模糊焦點，用行動來證明民進黨會推出一個改革、進步的「礦業法」吧。
 

關鍵字礦業法邱議瑩林淑芬環團
金門軍車擦撞邊坡翻覆　釀1死1傷陸軍微電影　嗆聲共軍犯台必遭痛擊

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