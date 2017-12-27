被邱議瑩罵跟環團一起羞辱綠委　林淑芬嗆別模糊焦點

立法院經濟委員會今（27）日審查礦業法修正草案時砲聲隆隆，民進黨立委邱議瑩大罵林淑芬「妳跟環團站在一起羞辱本黨委員是什麼意思？」林淑芬回嗆，不要模糊焦點，用行動證明民進黨會推出一個改革、進步的「礦業法」吧。

立法院經濟委員會審查礦業法修正草案時，邱議瑩對著林淑芬大喊，「妳跟環團站在一起羞辱本黨委員是什麼意思？」對此，林淑芬在臉書表示，她的立場就是要讓礦業永續合理經營、新舊礦可以公平競爭，守護環境。

林淑芬說，不懂邱議瑩說的跟環團站在一起羞辱本黨立委是什麼意思？是環團公開政治獻金就是羞辱嗎？還是站在守護環境的立場就是羞辱？