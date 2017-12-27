被邱議瑩罵跟環團一起羞辱綠委　林淑芬嗆別模糊焦點

立法院經濟委員會今（27）日審查礦業法修正草案時砲聲隆隆，民進黨立委邱議瑩大罵林淑芬「妳跟環團站在一起羞辱本黨委員是什麼意思？」林淑芬回嗆，不要模糊焦點，用行動證明民進黨會推出一個改革、進步的「礦業法」吧。
立法院經濟委員會審查礦業法修正草案時，邱議瑩對著林淑芬大喊，「妳跟環團站在一起羞辱本黨委員是什麼意思？」對此，林淑芬在臉書表示，她的立場就是要讓礦業永續合理經營、新舊礦可以公平競爭，守護環境。
林淑芬說，不懂邱議瑩說的跟環團站在一起羞辱本黨立委是什麼意思？是環團公開政治獻金就是羞辱嗎？還是站在守護環境的立場就是羞辱？
林淑芬指出，立法院會議室屬於公眾資源，立法委員商借會議室提供民間團體開記者會並非特例，商借會議室之前只知推動礦業法修法，她本於尊重團體自主性，無權事先審查言論。
林淑芬強調，自己非環團成員、金主，沒有能力與權利要求環團應該怎麼操作修法。更何況從礦業法修法倡議開始，環團不只跟她，還與民進黨立委高志鵬、蘇治芬、尤美女、親民黨立委周陳秀霞、時代力量立委黃國昌、高潞以用等跨黨派委員一起共同努力，何來羞辱本黨同僚之說？
林淑芬感嘆，好不容易「礦業法」能被好好審查，早上大聲爭執中，連民進黨立委管碧玲也被無端波及，但經濟部常務次長王美花已首度鬆口，展限要取得私有土地、公有土地所有權和使用權人同意，要做關礦計畫等要件。
林淑芬說，請不要再模糊焦點，用行動來證明民進黨會推出一個改革、進步的「礦業法」吧。